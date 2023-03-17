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JPEX 2023 發展 Roadmap 大公開！搶先推出合夥人計劃支持區塊鏈發展

文／ JPEX加密貨幣交易所 提供

JPEX 2023 發展 Roadmap 大公開！ 圖／JPEX 提供
JPEX 2023 發展 Roadmap 大公開！ 圖／JPEX 提供

全球知名加密貨幣交易所JPEX，去年在香港大力推動下，取得耀眼的成績。踏入 2023 年，JPEX 請台灣知名藝人陳零九作為首發代言人，並搶先推出合夥人計劃支持區塊鏈發展，支持區塊鏈發展和慈善業務！

香港跨界宣傳！將提供更多元服務！

JPEX 於去年宣布亞洲影視巨星張智霖成為品牌代言人後。以創新奪目的廣告穿梭港島主要商業及購物區，以此弘揚及助推加密貨幣發展。

今年更跨界進入遊戲與音樂市場宣傳，包括獨家冠名贊助國際頂尖電音 DJ 及音樂人 Alan Walker 亞博世界巡迴音樂會，更與「香港電競之父」鍾培生旗下電競聯盟 HKA 成為商業夥伴。

更於 2 月 20 日宣佈已計劃申請香港特別行政區（SAR）政府頒發的最新加密貨幣交易牌照。未來將向客戶提供如現貨交易、衍生品、質押等更多元的服務。

亞洲影視巨星張智霖成為JPEX品牌代言人。 圖／JPEX 提供
亞洲影視巨星張智霖成為JPEX品牌代言人。 圖／JPEX 提供

攜手陳零九！啟動加密市場戰略合作！

去年 11 月 JPEX宣佈台灣知名藝人陳零九正式成為代言人後，並與旗下加密社群 YOLO Cat Club 達成合作夥伴關係。

陳零九在網路節目專訪中揭露持有 JPC 平台幣且將大部分加密資產存放於該交易所內，並表示看好JPEX未來的潛力，相信會是下一個牛市的明日之星。

人氣藝人陳零九成為JPEX台灣區代言人。 圖／JPEX 提供
人氣藝人陳零九成為JPEX台灣區代言人。 圖／JPEX 提供

聯乘多樣話題活動，引燃JPEX品牌曝光度！

JPEX與台灣知名加密貨幣分析師 - 科幣託聯乘舉辦線下教學講座，分享加密貨幣未來發展及幣圈新手注意事項，參與觀眾突破2,000人，儼然成為上半年最火熱的加密貨幣線下活動！

同時2023年港台最具話題的拳擊賽，主辦方斥資3,000 萬港元，由香港電競之父鍾培生先生與前 LOL 世界冠軍 Toyz展開充滿恩怨情仇的宿命對決！而 JPEX 將會成為這個拳賽中的最大主贊助商。

JPEX成為2023年港台最具話題的拳擊賽最大主贊助商。 圖／JPEX 提供
JPEX成為2023年港台最具話題的拳擊賽最大主贊助商。 圖／JPEX 提供

搶先推出合夥人計劃，極力支持幣圈發展

JPEX 的合夥人計劃極力支持幣圈發展以及慈善活動，官方將開放不同的中小企區塊鏈公司申請成為合夥人。除提供營運資金外，將策劃個人專訪、媒體記者會等合作曝光管道，亦會定期舉行合夥人聚會促進彼此交流，藉此希望能加速推動其於區塊鏈產業上的發展，在國際之間提升競爭力。

關於JPEX交易所

JPEX 持有加拿大 MSB Fintrac 牌照、美國 FinCEN 頒發的 MSB 金融許可證、澳洲 ASIC 頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可。同時 JPEX 用戶的加密資產都將被 100% 存放在離線冷錢包。JPEX 亦為每位用戶提供了理財保險賠付計劃，保障上限金限為 75,000 USDT，90% 理賠保障符合國際金融規範要求，每一位實名認證的平台用戶保駕護航。

資料來源：JPEX
JPEX加密貨幣交易所廣告

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