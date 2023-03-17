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台股收漲231.84點 三大法人買超125.4億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（17）日開高走高，台積電（2330）尾盤股價再往上拉升，以518元收盤，大盤指數終場收在15,452.96點，上漲231.84點，成交量2,645.93億元；三大法人買超125.4億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超109.09億元，投信買超25.86億元，自營商賣超（合計）9.55億元，其中自營商（自行買賣）買超1.39億元，自營商（避險）賣超10.94億元。

台股早盤以15,337.97點開出，電子股占大盤成交比重達61.8%，類股收漲1.9%，由半導體股領軍上攻，各類股表現上，觀光股收漲3.86%，鋼鐵股、塑膠股、電機股、電器電纜股等漲幅都超過2%，大盤指數收在今日最高，漲幅1.52%，收復5日線，本周指數下跌73.24點。

自營商 台股

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