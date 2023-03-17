快訊

站上五日線！台股漲231點收15,452點 台積電漲13元收518元

得知媳婦繼承土地 婆婆提一要求引爆眾人怒火：臉皮真厚

台大高材生變投共軍官 當年他「抱著籃球」游到對岸

站上五日線！台股漲231點收15,452點 台積電漲13元收518元

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
美股昨日四大指數反彈，拉升今日台股開盤後一路起伏向上，最終以15,452點收盤，上漲231點、漲幅1.52%。本報資料照
美股昨日四大指數反彈，拉升今日台股開盤後一路起伏向上，最終以15,452點收盤，上漲231點、漲幅1.52%。本報資料照

美股昨日四大指數反彈，其中以費半指數漲4%為最佳，帶動台股佔比最大的電子族群表現，拉升今（17）日台股開盤後一路起伏向上，最終以15,452點收盤，上漲231點、漲幅1.52%，台積電（2330）上漲13元至518元、漲幅2.57%。法人表示，看好半導體、車用電子、電動車相關類股表現，提醒投資人下周需關注聯準會（Fed）將召開的貨幣政策會議（FOMC）對升息的態度。

台新投顧副總黃文清表示，台股今日大漲的原因主要是反映美股表現，其中表現強勢的太陽能概念股受惠於政策與多晶矽價格下跌等利多因素，可採長期操作模式，另外也可關注基本面相對較佳的金融股，有機會可以逐底反彈。

黃文清說，可關注近期這波跌得夠深的與基期夠低的類股，包括半導體、車用電子、電動車相關類股都會有表現機會。並提醒投資人下周需特別關注聯準會（Fed）將召開的貨幣政策會議（FOMC），Fed 此次對升息態度是市場最關注的焦點。

今日盤面維持九千金，上漲的千金股有：信驊、力旺、祥碩、世芯-KY、創意、譜瑞-KY、亞德客-KY。

今日成交量大的上漲股為：群創、聯電、飛宏、鴻海、元晶、茂迪、華新、宏碁、開發金、盛達；成交量大卻下跌者有：寶成、華孚、大亞、佳龍、藍天、中美晶

今日成交金額大且走高者包括：世芯-KY、創意、台積電、愛普*、保瑞、鴻海、M31、聯發科、智原、譜瑞-KY；今日成交金額大卻走勢疲軟者：材料-KY、華孚、中美晶、矽創、同欣電。

漲停的個股有：資通、蒙恬、鈺太、虎門科技、新天地、凌群、倍力、隆德造船、嘉基、大魯閣、系微、合邦、伊雲谷、叡揚、倫飛、華景電。

台積電 中美晶 台股

延伸閱讀

台積電強援加盟 三星先進封裝能否亡羊補牢

清大明天辦校園徵才博覽會 台積電、聯電招募上千人才

3/17【早晨財經速解讀】台積電大彈3% 原油跳水!聯準會升息步調會放慢嗎?

台積電ADR大漲3% 較台北交易溢價8.21%

相關新聞

站上五日線！台股漲231點收15,452點 台積電漲13元收518元

美股昨日四大指數反彈，其中以費半指數漲4%為最佳，帶動台股佔比最大的電子族群表現，拉升今（17）日台股開盤後一路起伏向上...

電子股領軍 指數漲逾百點重返5日線

在美國多家銀行宣布聯合注資第一共和銀行（First Republic Bank），美股大漲，帶動台股以電子股為首同慶，指...

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

每年的3、4月都要搶先卡位5、6月份的股東會紀念品，最後買進日為股東會召開的前62天，投資人也會觀望，哪家公司的股東會紀念品比較吸引人，或是物超所值？

美股急彈 台股觀察跌勢是否止穩

瑞士信貸獲瑞士監管當局保證提供流動性，加上大銀行聯合伸援第一共和銀行，注資300億美元救火，帶動銀行股強力反彈，美股大幅...

美股強彈！台股早盤漲近200點 台積電開盤漲11元開在516元

台股今(17)日開盤上漲116.85點，開盤指數15,337.97點，早盤一度漲近200點，來到15,404.91點；台...

公股行庫挺台股 連七買

受到瑞士信貸銀行風暴衝擊，外資賣超台股121.9億元，大盤昨（16）日跳空開低走低，回測年線支撐，惟國家隊持續護盤，八大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦