站上五日線！台股漲231點收15,452點 台積電漲13元收518元

美股昨日四大指數反彈，其中以費半指數漲4%為最佳，帶動台股佔比最大的電子族群表現，拉升今（17）日台股開盤後一路起伏向上，最終以15,452點收盤，上漲231點、漲幅1.52%，台積電（2330）上漲13元至518元、漲幅2.57%。法人表示，看好半導體、車用電子、電動車相關類股表現，提醒投資人下周需關注聯準會（Fed）將召開的貨幣政策會議（FOMC）對升息的態度。

台新投顧副總黃文清表示，台股今日大漲的原因主要是反映美股表現，其中表現強勢的太陽能概念股受惠於政策與多晶矽價格下跌等利多因素，可採長期操作模式，另外也可關注基本面相對較佳的金融股，有機會可以逐底反彈。

黃文清說，可關注近期這波跌得夠深的與基期夠低的類股，包括半導體、車用電子、電動車相關類股都會有表現機會。並提醒投資人下周需特別關注聯準會（Fed）將召開的貨幣政策會議（FOMC），Fed 此次對升息態度是市場最關注的焦點。

今日盤面維持九千金，上漲的千金股有：信驊、力旺、祥碩、世芯-KY、創意、譜瑞-KY、亞德客-KY。

今日成交量大的上漲股為：群創、聯電、飛宏、鴻海、元晶、茂迪、華新、宏碁、開發金、盛達；成交量大卻下跌者有：寶成、華孚、大亞、佳龍、藍天、中美晶。

今日成交金額大且走高者包括：世芯-KY、創意、台積電、愛普*、保瑞、鴻海、M31、聯發科、智原、譜瑞-KY；今日成交金額大卻走勢疲軟者：材料-KY、華孚、中美晶、矽創、同欣電。

漲停的個股有：資通、蒙恬、鈺太、虎門科技、新天地、凌群、倍力、隆德造船、嘉基、大魯閣、系微、合邦、伊雲谷、叡揚、倫飛、華景電。