矽谷銀行破產事件「4個步驟」就看懂！ 他：錢太多貸不出去

【撰文・Mr. Alpha】

近期市場上最大的事件莫過於「矽谷銀行破產」，這篇文章我將用3個問題幫助你快速掌握此事件，分別是：

1.矽谷銀行到底發生了什麼？

2.為什麼矽谷銀行會破產？

3.矽谷銀行破產對我們一般人有什麼影響？

矽谷銀行到底發生了什麼？

為了讓大家好理解，我把過程分成四步，分別是：

1.錢太多，貸不出去

2.貸不出去，轉投資

3.投資遇升息，銀行虧損

4.虧損遇創業寒冬，發生擠兌，宣布破產

第一步：錢太多，貸不出去

首先是第一步：錢太多，貸不出去。

錢太多的背景是2019年起，Fed開始進行量化寬鬆，利率持續降低至趨近於。

此時過多的美元要去哪裡？

其中一個去向就是風險投資圈，也就是投資創業者。

那麼，創業者拿到投資，他也不會把錢放在公司辦公室或家裡床底下，他也需要存銀行。

創業者存的銀行，就是本事件的主角：矽谷銀行（顧名思義服務於矽谷地區的銀行。矽谷地區什麼最多？創業者最多）。

矽谷銀行因此增加了多少存款呢？

根據Angry Capital Ventures統計，2019年Q4至2021年Q4，兩年間矽谷銀行的存款從610億美金翻了3倍，來到1890億美金。

有了這麼多存款，矽谷銀行理應要開始放貸，賺取利息，但這裡出現一個問題：錢貸不出去。

因為量化寬鬆，矽谷銀行的客戶手裡有錢到不需要跟銀行借貸。

於是，有了第二步：貸不出去，轉投資。

第二步：貸不出去，轉投資

沒人要借，為了要賺錢，銀行裡面的存款只好拿去轉投資。

矽谷銀行投資了什麼呢？

也不是什麼大逆不道的高風險金融衍生品，而是無風險國債。

矽谷銀行把錢投資在平均利率1.49％、1.91%的無風險國債上，而矽谷銀行的資金很便宜，平均成本為0.25%，也就是說矽谷銀行最起碼可以穩穩地賺取約1%的利潤。

雖然1%不多，但起碼是有正收益。

而這個微薄的正收益，建立在一個重要的前提下，那就是「利率要保持在目前的低水平」。

這個前提，被Fed打破了，於是有了第三步。

第三步：投資遇升息，銀行虧損

Fed將利率從趨近於0%，一下子提升到目前的4.57%（2023-3-9）。

連算都不用算，我們就可以知道：矽谷銀行投資的國債報酬是1.49%和1.91%，而資金成本現在是4.57%，結果是每時每刻都在虧錢。

根據計算，矽谷銀行要賣掉止損，需要先虧損175億美金，而矽谷銀行在事件爆發前市值才200億美金（目前市值暴跌至60億美金）。

事情到這裡還不是最慘的，因為虧損不會導致銀行倒閉，流動性危機才會。

雪上加霜的是，流動性危機，它還就真的來了。

第四步：虧損遇創業寒冬，發生擠兌，宣布破產

自去年底開始，矽谷出現裁員潮，公司CEO紛紛出來表示要做足過冬的準備。

過冬，意思就是要開始燒之前囤積的糧草，換句話說就是創業公司要開始燒自己的存款。

創業公司一聽到自己存錢的矽谷銀行有虧損危機，自己又需要仰賴存款過冬，肯定會以最快的速度把錢轉出矽谷銀行。

是的，擠兌發生了，僅3月8日一天就出現420億美金的取款申請，遠超矽谷銀行手上有的現金100多億。

擠兌出現，接著銀行宣布破產。

為什麼矽谷銀行會破產？

為了回答這個問題，我把邏輯鏈條梳理如上。

從上面發生的四步驟過程中，你會找到最根本的答案：錯判未來。

因為錯估未來還會持續低利率環境很長一段時間，所以做了錯誤的投資決策，把錢轉投到低利率的無風險債券上。

可以說整個過程中，沒有壞人，沒有人故意要做壞事（比如投資在高風險債券），只有事後看來壞的決策。

矽谷銀行破產對我們一般人有什麼影響？

結論先行：

我認為對一般人來說，短期不會看到什麼影響，長期來說我們可能會看到大科技公司的壟斷地位更牢固。

短期不會有什麼影響，是因為矽谷銀行的客戶，也就是新創公司，這個群體在整個社會屬於小眾，再加上新創公司的業務離普羅大眾較遠，此事件不會直接影響到一般人。

我看到有些雜誌拿雷曼兄弟事件跟矽谷銀行事件做比較，這是不恰當的比較，因為雷曼兄弟事件是次級房貸引爆的風波，房屋貸款跟普羅大眾很近，容易影響到一般人的生活。

不過，長期來說這可能會有利於大科技公司的壟斷地位。

因為對於新創公司來說，矽谷銀行破產可能直接導致新創公司資金鏈斷裂倒閉；相較之下，大科技公司的抗風險能力較好，更容易活下來。

大科技公司活下來之後，會發現來自新創公司的挑戰消失了，於是他們會活得更好，壟斷地位將持續加強。

本著重視科技創新的做事原則，Fed、FDIC（美國聯邦存款保險公司）和美國財政部已於昨日出面保證「所有帳戶持有者都能拿到帳戶裡的錢」，降低銀行破產對新創公司的傷害，但這個事件的影響絕不會到此為止。

雖然不至於演變成像1997年亞洲金融風暴下的韓國（小公司破產倒閉，活下來的大公司成為財閥）一樣，但我認為這次事件一定會對新創圈產生不小的負面影響，最直接的影響就是擔憂新創公司的抗風險能力，對創業者的投資意願降低。

而科技創新是商業進步的不可或缺的原動力，因此後續發展值得我們每位投資人關注。

我是Mr. Alpha，我們明天見。

作者：Mr. Alpha

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：只要4個步驟，看懂矽谷銀行破產事件