內需活水來了 兩大龍頭王品、晶華捉對廝殺搶觀光股王

全民普發現金6000元來了，3月22日起開放登記，最快4月6日起即可發放現金。利多消息振奮今（17）日觀光類股表現，包括餐飲、飯店、旅行社全面大漲。法人表示，今年景氣呈現外冷內熱，全球央行升息抗通膨、俄烏戰事未停，台灣出口動能無力，但民間消費迎來疫後需求，卻十分活絡，加上政府普發現金將刺激消費，有利民生經濟表現，包括餐飲、旅遊業也將受惠。

觀光類股在政策帶動下，類股齊歡，手搖飲股聯發國際（2756）、宴會餐飲股新天地（8940）股價率先攻上漲停，飯店股夏都（2722）、雲品（2748）、亞都（5703）股價聯袂大漲超過5%，雄獅（2731）股價也勁揚。在資金簇擁下，觀光股王大戰也跟著開打，王品（2727）盤中大漲5%，股價成功超車晶華（2707），餐飲、飯店龍頭捉對廝殺上演股王大戰。

法人表示，王品元月獲利表現亮眼，單月稅後淨利已是去年全年的八成，2月還有情人節以及228連假帶動，3月也有多檔促銷活動，估首季有機會賺贏去年全年。王品自結去年稅後淨利2.58億元，每股純益5.15，為近五年新高。法人也預估，王品今年營收將突破200億元大關，年增超過二成，獲利可望翻倍成長，每股純益挑戰12、13元。

王品集團迎來疫後餐飲市場的強勁反彈，不僅國內業績屢創新高，大陸業績也見止穩回升。王品3月也展開多項優惠活動刺激消費，包含鍋物品牌推6,000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上新開幕的鐵板燒品牌「就饗」已在本周開出，皆為首季營運增添材火。

晶華今年也迎來邊境開放、航班恢復的雙重利多，有助國際商務客回流。晶華表示，目前接待國外旅客的比例已回升至45%，朝向疫情前的85%邁進。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

宴會市場方面，因為疫情延宕兩年的企業春酒市場明顯的回溫，為消化爆量需求，台北晶華酒店創業界先例，將春酒專案延長至4月底，推出「開運年曆．春酒專案」，目前的接單狀況已經超越2019年，業績也成長55%以上，預計將為集團第1季增添強勁的營運動能。

法人表示，日本等高消費旅客及其他國際旅客可望在下半年回升到疫情前八成的水準，另國旅市場將持續熱絡，加上宴會餐飲市場回到疫情前水準，預估晶華2023年營收將站上70億元關卡，年增逾三成五，全年將賺一股本。