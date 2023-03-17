茂迪盤中上漲逾6％ 法人：可布局太陽能概念股

歐盟擬限制中國大陸綠色科技產品進口，今日太陽能類股大漲，茂迪（6244）盤中上漲逾6％。投顧法人表示，光電需求今年熱，太陽能成本因多晶矽價格下跌而降低，可長期布局。

台新投顧副總黃文清表示，政策受惠的太陽能與儲能相關類股可長期操作，台灣的太陽能本身還是受到政策利多激勵，從產業面來看，多晶矽的價格下跌，有助於太陽能發電的成本降低，國內來說，光電家族的需求今年很熱，反映在季報上，從去年第四季開始就有明顯成長。

黃文清指出可續抱過周末的類股有：半導體族群、車用電子、中概、內需、塑化、水泥、鋼鐵等類股。

太陽能概念股：元晶、茂迪、安集、達能、國碩、鑫科、碩禾、聯合再生、太極。