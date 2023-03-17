快訊

大胃女王菅原大腸癌逝！息肉是癌前病變重要警訊 4生活惡習很致命

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場「清明節統一休3天」

全動法剛下架 政府花上億買外傷用藥 全民國防動起來？

茂迪盤中上漲逾6％ 法人：可布局太陽能概念股

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
投顧表示光電需求今年熱，可長期布局。示意圖／ingimage
投顧表示光電需求今年熱，可長期布局。示意圖／ingimage

歐盟擬限制中國大陸綠色科技產品進口，今日太陽能類股大漲，茂迪（6244）盤中上漲逾6％。投顧法人表示，光電需求今年熱，太陽能成本因多晶矽價格下跌而降低，可長期布局。

台新投顧副總黃文清表示，政策受惠的太陽能與儲能相關類股可長期操作，台灣的太陽能本身還是受到政策利多激勵，從產業面來看，多晶矽的價格下跌，有助於太陽能發電的成本降低，國內來說，光電家族的需求今年很熱，反映在季報上，從去年第四季開始就有明顯成長。

黃文清指出可續抱過周末的類股有：半導體族群、車用電子、中概、內需、塑化、水泥、鋼鐵等類股。

太陽能概念股：元晶、茂迪、安集、達能、國碩、鑫科、碩禾、聯合再生、太極。

太陽能發電 茂迪 黃文清

延伸閱讀

金融指數上漲 法人：可布局基本面與配息率好的金融股

世芯-KY今續漲60元 台新黃文清：這些類股有表現機會

T1聯盟／「魔獸」現身、雲豹能源掛牌嗨 太陽能股同慶

營運穩定成長股 聚焦

相關新聞

電子股領軍 指數漲逾百點重返5日線

在美國多家銀行宣布聯合注資第一共和銀行（First Republic Bank），美股大漲，帶動台股以電子股為首同慶，指...

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

每年的3、4月都要搶先卡位5、6月份的股東會紀念品，最後買進日為股東會召開的前62天，投資人也會觀望，哪家公司的股東會紀念品比較吸引人，或是物超所值？

美股急彈 台股觀察跌勢是否止穩

瑞士信貸獲瑞士監管當局保證提供流動性，加上大銀行聯合伸援第一共和銀行，注資300億美元救火，帶動銀行股強力反彈，美股大幅...

美股強彈！台股早盤漲近200點 台積電開盤漲11元開在516元

台股今(17)日開盤上漲116.85點，開盤指數15,337.97點，早盤一度漲近200點，來到15,404.91點；台...

公股行庫挺台股 連七買

受到瑞士信貸銀行風暴衝擊，外資賣超台股121.9億元，大盤昨（16）日跳空開低走低，回測年線支撐，惟國家隊持續護盤，八大...

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

2022年財報進入倒數，各公司陸續公告股東會日期及股東會紀念品，除先前超值股東會紀念品吸引零股投資人增加之外，本周受到關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦