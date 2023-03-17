不甩去年Q4轉虧 宏碁及「小虎隊」股價逆勢上揚

PC品牌大廠宏碁（2353）去年第4季因匯損意外轉虧，惟因庫存金額已降至疫情前水準，加上台股大盤勁揚助攻，帶動宏碁股價今（17）日開盤逆勢上揚，上漲逾1%，宏碁子公司「小虎隊」安碁資訊（6690）、建碁（3046）、智聯服務（6751）、宏碁資訊（6811）股價也跟進上攻。

宏碁昨（16）日公告上季出現六年來首次單季虧損，主要受匯損影響，導致去年每股純益降至1.67元，為近三年低點。

對此，美系券商認為宏碁去年第4季表現低於預期，但庫存金額已回到2018、2019年疫情前水準，認為宏碁將比同業更早脫離庫存風暴。

就庫存來看，宏碁截至去年底庫存價值降至422.13億元，全年合計打銷19.14億元庫存；現金水位回到468.43億元，淨現金部位約350.28億元；營運產生的現金流入為59.28億元。

宏碁去年第4季合併營收598.37億元，季減7.78%，年減30.85%；毛利率10.58%，季增0.46個百分點，年減0.89個百分點；營益率1.69%，季增0.41個百分點，年減2.83個百分點。儘管本業持穩，但在匯損17億元衝擊下，導致單季稅後淨損8.32億元，每股淨損0.27元。