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美股強彈！台股早盤漲近200點 台積電開盤漲11元開在516元

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美股強彈！台股早盤漲近200點 台積電開盤漲11元開在516元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股今(17)日開盤上漲116.85點，開盤指數15,337.97點，早盤一度漲近200點，來到15,404.91點；台積電（2330）開盤上漲11元，開盤價516元。

群益投顧說，台股周三創兔年開紅盤來新低，投資人 觀望FOMC期間有望止跌整理，向下支撐須觀察萬五關卡，此處匯集了年線、季線、農曆年缺口。

台股短線已跌出布局空間，指數位置在年線附近且回補農曆年缺口，看好下周美國FOMC不至於太鷹，逢低布局部分電子股。操作上，可布局方向觀察扮演市場人氣的IC高價股，或高殖利率且有望步入復甦階段的消費性電子產業。

周四(16日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲371.98點、漲幅1.17%，那斯達克指數上漲2.48%，標準500指數上漲1.76%，費半指數上漲4.05%。

富邦期貨表示，歐洲央行(ECB)仍維持原定鷹派升息2碼，外界預期FED下周升息1碼的機率增加，瑞信獲瑞士央行借款，多家美國大型銀行向第一共和銀行注資，使銀行股強力反彈，避險情緒下降VIX也隨之下跌，美股四大指數收盤集體收紅，其中以費半指數漲4%為最佳。

三大法人周四集中市場合計賣超155.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超121.8億元，投信買超13.9億元，自營商(自行買賣)賣超6.6億元，自營商(避險)賣超41.3億元。

統一期貨說，外資周四減碼期貨多單-1553口，未平倉淨多單維持在5,383口，而自營商則是減碼期貨多單41口。由法人籌碼面來看，外資逐步偏空，持續賣超，顯示出法人對後續走勢看法越趨保守，後續外資於現貨部份如未再持續賣超，才有利指數守穩當前位階，回穩重新站回月線之上。

選擇權未平倉部分，4月買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,500點的位置，顯示出市場對後市看法仍在區間之內，儘管指數偏弱，價外PUT仍未大幅增加。

周四台指期受美股期指走弱影響，盤中持續走低，市場信心仍較為疲弱，但指數靠近季線支撐後迅速反彈出現長下引線，且電子族群表現較強，顯示買盤力道仍強勁，短線上繼續觀察美股是否受瑞信問題影響，並觀察台指是否能守穩於季線之上。

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