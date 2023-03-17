他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西
每年的3、4月都要搶先卡位5、6月份的股東會紀念品，最後買進日為股東會召開的前62天，投資人也會觀望，哪家公司的股東會紀念品比較吸引人，或是物超所值？
YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，自己認為今年還不錯的5個股東會禮物，有聯電、友達、富采等大公司。也解答投資人對股東會紀念品的三個疑惑。例如，最晚要在什麼時候買進，才能有資格領取股東會禮物、還有你的持股是一張以上還是零股呢？這兩者的領取方式也會不一樣。
以下為影音內容：
股東會的禮物產品價格通常落在百元上下，以下是自己心目中的TOP5：
1、聯電（2303）：咖波UMC聯名款愛地球碗組
聯電這幾年都走可愛精緻路線，會讓拿到紀念品的投資人捨不得去使用。去年聯電是送角落生物的帆布袋，公司是真的有在認真經營這一塊，紀念品都令人賞心悅目；有興趣者要特別注意最後買進日為3月29號。
2、中纖（1718）：燕窩銀耳飲
名字聽起來很高級，產品看起來也很貴氣，但上網一查蝦皮只賣90元，燕窩這麼便宜的嗎？看了成分表才知道，這產品的水和冰糖佔了很大部分，燕窩只佔很小的比例；對這產品有興趣的話，最後買進日為4月6日。
3、國化（1713）：放大鏡指甲剪
跟家人討論時談到因為剪腳指甲離身體比較遠，所以有時候看不太清楚，放大鏡指甲剪這時候就可以派上用場了，這輩子是第一次知道有這種東西；最後的買進日為4月19號。
4、友達（2409）：台灣產製真空包裝白米600公克
這個就沒什麼特別的，至於為何會入選到心目中前五的原因不外乎就是很實用，每個家庭都會需要吃飯；最後的買進日為3月23號。
5、富采（3714）：高硼硅玻璃瓶
用紀念品的角度來看，整體給人的感覺算是有質感的，尤其瓶蓋用木紋的方式去做呈現；最後買進日為3月29號。
以上五個紀念品會入選的原因，不是說真的有多好，而是今年太多公司走保守路線了，都是超商禮券和清潔用品那些東西，至少這五間公司是願意創新跟別人不一樣的。
股東會紀念品各種問題
最晚要在什麼時間點買進？
投資人需要在「最後過戶日」前買進股票，反正就是股東會前召開前62天。
這62天怎麼來的，在召開股東會的前60天，公司就要統計一下，這是大概會有多少股東是符合資格可以領取紀念品的，你需要在公司統整之前成為股東會名冊上的股東。
台股的交割制度都是T+2，所以60天再加2天就是62天，所以如果是想要領紀念品的人，記得股東會的日期往前推62天，就是最後買進日，但中間可能會碰到國定假日假日之類的，時間就會被擾亂掉，所以還是建議大家可以上網查詢最快速且準確。
持股需要一張以上還是零股即可？
零股可以拿紀念品嗎？有以下兩種情況：
1.股東持股不限股數，均予發放紀念品。
零股股東可出席股東會，直接領取。
或是請他人代領。
2.持股未滿一千股之股東，除股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
零股股東需要親自至股東會領取，不得請他人代領。
或是先電子投票再到指定券商領取處，領紀念品。
零股的部分還要特別注意，不是每一家公司投資人禮物，有些公司的零股是沒有紀念品的，大家需要自己上網查詢。
持股張數會影響到紀念品的數量嗎？
答案是「不會」。
一個人就是一樣紀念品，不論買幾張股票，也不管在幾家券商進行下單，都是那家公司的那「一位股東」，所以只能領一個股東會紀念品。
如果真的是按照股數去做區分的話，也太好笑了「人家領一包米，有人卻是一粒米，人家領包包，有人只拿一條毛線嗎？」想也知道不可能。
◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。
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