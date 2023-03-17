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證交所：中福自3月20日恢復其上市有價證券買賣

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，中福國際（1435）在2023年3月15日補行公告申報2022年第2季及第3季財務報告，並檢具相關事證向證交所提出申請，這些財務報告無同細則第49條第1項第3款所規定保留結論之核閱報告，達成同細則第50條第2項第1款之補正條件，符合同細則第50條之1第2項規定，且中福公司無同細則第50條第1項其他各款規定情事，因此免除其有價證券終止上市之實施，自2023年3月20日起恢復其上市有價證券買賣。

證交所說，中福因未依法令規定期限公告申報20022年第2季及第3季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定情事，經證交所公告對其上市有價證券予以停止買賣，嗣有同細則第50條之1第1項第7款停止買賣連續滿六個月未恢復之情事，證交所業公告自2023年4月2日起終止其有價證券上市在案。

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