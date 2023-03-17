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3/17【早晨財經速解讀】台積電大彈3% 原油跳水!聯準會升息步調會放慢嗎?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台積電ADR周四（16日）反彈上漲3.00%，收在89.30美元，較台北交易溢價8.21%。費城半導體指數同日上漲4.05%。

美股三大指數周四也都收漲。道瓊工業指數上漲371.98點，漲幅1.17%，收32,246.55點；標普500指數上漲68.35點，漲幅1.76%，收3,960.28點；那斯達克指數上漲283.23點，漲幅2.48%，收11,717.28點。

周四台灣加權股價指數下跌166.47點收在15,221.12點，台積電跌1.17%收在505元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 117.34 +4.78 108.00 8.64

中華電 CHT 118.38 +0.86 119.00 -0.52

台積電 TSM 546.44 +3.00 505.00 8.21

聯電 UMC 53.05 +4.21 52.00 2.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台積電 半導體 標普 降息

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