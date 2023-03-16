世芯收漲停 摩根士丹利、瑞信看佳

台股16日再度出現逾1%的修正，盤面缺乏族群領軍，不過仍有世芯-KY（3661）、譜瑞-KY等高價IC設計股逆勢表現，維繫多方火苗，其中，摩根士丹利、瑞信基於世芯營運表現可望優於預期等原因，重申「優於大盤」評等，目標價各為1,340元、1,400元。

相較於加權指數近來動盪，世芯行情表現持穩，3月以來幾度嘗試站穩千元大關，16日在資金支撐、以及外資券商報告形塑偏多氛圍下，大漲100元或9.7%，股價收在最高價1,125元，刷新今年盤中和收盤新高價。

大摩表示，世芯有信心今年全年營收超過8億美元，意即美元營收可望年增逾七成，市場對於雲端運算服務的7奈米項目恐會將全年毛利率25%，但世芯表示毛利率將可至20%之上，顯示委託設計業務毛利率可能大於40%，尤其是來自中國大陸的高速運算客戶。

另一方面，儘管世芯持續於海外擴展，但今年仍可以將其營運費用保持在8,500萬美元左右，僅年增約20%，主因是中國大陸以外的設計工程師成本差距不大，世芯在積極管理下，能夠穩定控制成本。

瑞信預期，世芯今年營收目標可望達成，主要貢獻將來自美系超大規模企業的人工智慧業務，另預期今年毛利率將不若去年達三成的表現，但應仍會有約27%的水準。

以預估明年每股純益計算，目前世芯本益比約為20倍，反映市場對於世芯可能無法拿下新世代美系人工智慧晶片組業務以及對於地緣政治風險的擔憂，但瑞信認為，從最保守的財務預測來看，世芯的評價面低然有所低估。