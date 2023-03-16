台股收跌166.47點 三大法人賣超155.34億元

股市達人股添樂發布一則影片分享，上個周末市場有兩大利空，除了中華隊無緣前進日本之外，就是美國的矽谷銀行在短短48小時內，從「拋售債券」引「擠兌」再到「被政府管」；這檔股票在短短一年時間裡面，從700元跌到100元，再從100元跌到被停牌。

2023-03-16 14:25