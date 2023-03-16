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台股收跌166.47點 三大法人賣超155.34億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股16日開低走低，台積電（2330）、大立光（3008）雙雙陷入貼息，金融股大跌，航運股、觀光股跌勢沈重，下跌166.47點；三大法人賣超155.34億元。聯合報系資料照
台股16日開低走低，台積電（2330）、大立光（3008）雙雙陷入貼息，金融股大跌，航運股、觀光股跌勢沈重，下跌166.47點；三大法人賣超155.34億元。聯合報系資料照

台股今（16）日開低走低，台積電（2330）、大立光（3008）除息失靈，雙雙陷入貼息，金融股大跌，航運股、觀光股跌勢沈重，大盤指數終場收在15,221.12點，下跌166.47點，成交量2,417.8億元；三大法人賣超155.34億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超121.87億元，投信買超14.55億元，自營商賣超（合計）48.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.66億元，自營商（避險）賣超41.36億元。

台股今日開低走低，早盤以15,334.25點開出，低點一度下滑至15,186.74點，台積電除息陷入貼息，收在505元，大立光收2,255元，同樣貼息，金融股跌勢重，觀光股、航運股也大跌，指數收在15,221.12點，跌幅1.08%。

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