金融股重挫 臺企銀下跌8.57% 法人：長線可加碼布局

繼矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致今日台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。不過，法人表示，長線投資人反而可利用重挫時機加碼布局，而短線投資人則需避開金融股。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，矽谷銀行與瑞士銀行陸續的問題金額都在可控範圍內，對比雷曼兄弟當年情況有相大大落差，但近期這些雜音來源，會導致金融股短時間內相對弱勢機率較高。

蔡明翰說，因為金融股投資人大多為長線投資人，在各國政府做保證的情況下，若無再擴散，影響會在可控範圍之內，存股族與長線投資人不需為了短期事件而去調整，反而金融股重挫的時機點是長線投資很好的機會，可以考慮加碼布局，而短線投資則需避開金融股。