快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

金融股重挫 臺企銀下跌8.57% 法人：長線可加碼布局

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

繼矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致今日台股金融指數下挫22.67點、跌幅1.51%，臺企銀（2834）下跌8.57%至12.8元。不過，法人表示，長線投資人反而可利用重挫時機加碼布局，而短線投資人則需避開金融股。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，矽谷銀行與瑞士銀行陸續的問題金額都在可控範圍內，對比雷曼兄弟當年情況有相大大落差，但近期這些雜音來源，會導致金融股短時間內相對弱勢機率較高。

蔡明翰說，因為金融股投資人大多為長線投資人，在各國政府做保證的情況下，若無再擴散，影響會在可控範圍之內，存股族與長線投資人不需為了短期事件而去調整，反而金融股重挫的時機點是長線投資很好的機會，可以考慮加碼布局，而短線投資則需避開金融股。

金融股 瑞士信貸

延伸閱讀

與00878相似的選股邏輯…績效更打敗00713！ 這檔ETF會是下一黑馬？

瑞士信貸崩跌 台股聚焦台積電除息及金融股表現

台股震盪整理 法人：關注下週美聯準會升息動向

00878六天被賣超14萬張！中信金第一金…這5檔金融股今年漲幅吐光 換存0056？達人說…

相關新聞

3/16【早晨財經速解讀】台積電ADR挫2.9% 銀行危機連環爆!瑞信暴雷 瑞士央行急救援

美國股市周三尾盤收斂跌幅後，道瓊工業指數和標普500指數收黑。美國地區性銀行風暴一波未平，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）再掀全球市場賣壓。在瑞士央行金融監管部門宣布將在必要時給予瑞信流動性支持後，一度重挫2%的標普500指數收窄一半跌幅。

台股融券回補大戲 登場

台股「融券回補」大戲登場，明（17）日將由南亞科、中興電、長榮航、旺宏領銜，友達、長榮、陽明、華航、聯電等3月底前跟進，...

瑞信風暴 台灣金融股跟著跳水 法人：要買等到第2季

國際大行瑞士信貸CDS(信用違約交換 Credit Default Swap) 飆升，市場恐慌情緒衝擊美歐股走挫，連帶台...

金融股重挫 臺企銀下跌8.57% 法人：長線可加碼布局

繼矽谷銀行倒閉風波之後，瑞士信貸傳出大股東拒絕再注資，導致市場對金融股恐慌風波再度延燒，導致今日台股金融指數下挫22.6...

瑞信風暴、台積電貼息 台股早盤跌逾百點失守15,300點

台積電（2330）今（16）日除息交易，每股配2.75元，早盤最低跌3元至505元；台股開盤下跌53.34點，開盤指數1...

台積電等七檔股票今除息 台股指數減少約27.89點

今（16）日台積電（2330）、八貫（1342）、興農（1712）、光寶科（2301）、大立光（3008）、禾聯碩（52...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦