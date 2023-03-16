展碁國際去年獲利創新高 股價一度逼近漲停板

美國股市周三尾盤收斂跌幅後，道瓊工業指數和標普500指數收黑。美國地區性銀行風暴一波未平，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）再掀全球市場賣壓。在瑞士央行金融監管部門宣布將在必要時給予瑞信流動性支持後，一度重挫2%的標普500指數收窄一半跌幅。

2023-03-16 07:57