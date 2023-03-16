展碁國際去年獲利創新高 股價一度逼近漲停板
宏碁（2353）集團旗下子公司展碁國際（6776）去年稅後淨利年增21.74%，全年每股盈餘5.09元，獲利創新高，帶動今（16）日股價逆勢走高，早盤最高衝上47元，大漲逾9%，一度逼近漲停板。
展碁國際 2022年度營業收入達232.8 億元、年增9.3%，稅後淨利達4.15億元、年增21.74%，全年每股盈餘5.09元，年增率18.9%，營運及獲利創新高。展碁今日 (15) 董事會通過，擬配發現金股利每股3.5元，配發率68.76%，以昨（15）日收盤價計算，殖利率約8.16%。
展碁國際除了獲利表現亮眼外，在董事長陳俊聖帶領之下，以「穩紮穩打」的策略維穩增長步調，持續推動夥伴經濟是帶動展碁成長的重要關鍵，自2022年透過現金增資加碼投資子公司博瑞達持股至62.5%，去年博瑞達營收達新台幣50.9億，佔展碁國際獲利貢獻2成左右。
展碁國際經董事會決議，將全力協助子公司博瑞達將於第二季公開發行，邁入資本市場的腳步挹注活水，期望藉由資本市場的資源，擴大營業規模。
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