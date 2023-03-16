矽谷銀行事件讓降息時間點提早？ 專家：高通膨時代不會那麼早結束

股市達人股添樂發布一則影片分享，上個周末市場有兩大利空，除了中華隊無緣前進日本之外，就是美國的矽谷銀行在短短48小時內，從「拋售債券」引「擠兌」再到「被政府管」；這檔股票在短短一年時間裡面，從700元跌到100元，再從100元跌到被停牌。

除了用走勢告訴全世界，認真跌起來的金融股，連科技股都追趕不上之外，更多人關心的是，這家銀行到底發生什麼什麼，怎麼一夕之間大家都在討論，甚至還有股民認真表示，現在已經是金融海嘯了嗎？以下就來聊聊，這個事件的成因以及後續的影響。

矽谷銀行跟一般銀行的差異，在於它是一家專門服務新創公司和創投企業的銀行，主要的營運手段是透過放款跟投資新創公司來獲利，這次捅出來的危機是怎麼造成的呢？

以下為影音內容：

疫情年造就了新創產業 存款金湧入矽谷銀行

事件起因可以回朔到2020年，那一年受疫情影響，全球央行一個個是忙著在印鈔救市，在極為寬鬆的金融環境下，大量的資金找不到投資標的，所以就紛紛湧進科技行業尋求一個投資的機會。

所以那幾年，若是有印象常聽到一個名詞叫「獨角獸」，就是在講那種一天到晚拿個麥克風到處演講、展示精美簡報，最後向金主們募得天價資金的新創公司，而這些公司又剛好是矽谷銀行最主要的服務客戶，於是這家銀行在短短一年半的時間裡，存款總額暴增了超過千億美金。

但一家銀行在短時間內，客戶湧入大量存款不是件好事嗎？當矽谷銀行發現存款增加的速度遠遠趕不上放款速度，大量的資金找不到消化管道。

但吸收這麼多存款放著養蚊子也不是辦法，於是把超過一半比重的資金，都拿去買了全世界最安全的資產「美債」與不動產抵押款證券MBS；操作看起來沒問題，但沒料到這舉動正是導致這家銀行日後翻車的主因。

證券價格跟利率呈反比，但這家銀行沒想到美國在接下來的時間急速升息，而偏偏買進債券的時間點都在高點，到了2022年底，銀行帳面已經累積達160億未實現損失，這個數字幾乎要等於這家銀行的市值，

但好在債券商品有個特性「不賣就不算賠」，如果能順利持有到到期，那這筆虧損就永遠不會認列。

高利率企業現金需求增加 銀行被迫認列長期投資帳面虧損

本來矽谷銀行也是這樣盤算，想不到第二個觸發危機的引信悄悄來到，那就是隨著高攀的利率，這些在低利時期可以舒服做夢的科技公司，也被迫大夢初醒，面對現實了，在高利率環境下，一方面這些新創公司估值大幅縮水，這時候更難要從金主從口袋裡面掏出錢來投資，且公司研發要錢、水電要錢、員工也要錢，只能持續消耗過往累積在帳上的現金。

那這些公司帳上的現金也都存在矽谷銀行裡面，問題來了，當銀行手中為數不多的現金都被提領一空，面對這些存款戶持續的提領需求，只能被迫動用到最不願意挪用到的長期投資部位，也就是上述所說的公債跟MBS，這麼一來本來不用認賠的虧損，就在這樣的情況下被迫認賠。

訊息一出，本來沒有要打算提領的人也一窩蜂領著提領，所以擠兌就發生了，本來就缺現金之下，擠兌一發生更是把銀行往死裡打，股價也跟著崩盤，沒人敢投資，所以直接被政府接管，形同下市破產。

不過，好在美國財政部動作也非常快，一系列的挽救措施也馬上出來，看起來短期風波獲得解決，但是這事件卻給市場埋下了許多的不確定性，尤其可以看到，現在市場越來越多禿鷹，再拿著放大鏡尋找下一個矽谷銀行，任何的風吹草動都有可能引發連鎖反應。

暫緩升息或甚至開始降息會是好事？

當然政府官員也已經察覺到當前的市場氣氛有如驚弓之鳥，上周之前市場都預期有機會升息2碼，但經過事件之後美國聯準會已經打消了加速升息的念頭。

畢竟通膨就像高血壓，控制得好起碼還能和平相處，但是金融體系出問題，那就是急性休克，得立刻住進加護病房插管治療。

所以現在市場也預期，最快5月升息後就會暫停升息，甚至結束這一輪的升息循環。

這時候你可能會想，暫停升息甚至轉為降息不是滿好的嗎？不要忘記，現在全世界的通膨都處在相對高點，而且有止跌回升的跡象，如果這個時間點停止升息，那就代表高通膨的時代不會這麼早結束，且通膨很有可能在未來某個時間點再度席捲重來。

這麼一來，未來的變數可就多了，不過可以肯定的一件事，大家手中的鈔票，恐怕是要越來越薄了。

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