3/16【早晨財經速解讀】台積電ADR挫2.9% 銀行危機連環爆!瑞信暴雷 瑞士央行急救援

美國股市周三尾盤收斂跌幅後，道瓊工業指數和標普500指數收黑。美國地區性銀行風暴一波未平，瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）再掀全球市場賣壓。在瑞士央行金融監管部門宣布將在必要時給予瑞信流動性支持後，一度重挫2%的標普500指數收窄一半跌幅。

彭博報導，瑞士政府正在就穩定本國銀行業進行協商後，美股大盤在尾盤收復部分失地。那斯達克綜合指數小幅收高。

道瓊工業指數下跌280.83點，跌幅0.9%，收31,874.57點；標普500指數跌27.36點，跌幅0.7%，至3,891.93點；納斯達克指數上漲5.90點，漲幅0.05%，至11,434.05點。

瑞信在美國上市的股票跌到歷史谷底，最大投資人表示不能向瑞信提供更多融資後重創歐洲的銀行股，也給美國的銀行股帶來壓力。

Adams Funds執行長暨基金經理人 Mark Stoeckle說：「昨天金融股和銀行股的反彈是合理的，但目前一個首要因素是信心的喪失，這實際上是對未知的恐懼。」

另外，美國2月零售銷售下降0.4%。接受路透調查原經濟學家原估會減少0.3%。另一份報告顯示，美國2月生產者物價意外下降，此前一天另一份報告顯示消費者物價有所緩和。這增強投資者人對聯準會（Fed）可能放緩升息的期望。

投資人湧進美債，美國10年期公債殖利率從周二的3.633%一度下跌至3.391%，後來回升至3.485%。2年期債券殖利率下跌至3.973%，為近六個月來最低水準。

華爾街的恐懼指標大幅飆升。投資人衝向各類避險資產，黃金止跌反彈，美元兌除日圓外的所有已開發市場貨幣上漲。不過，並非所有避險資產都在上漲，瑞郎兌美元下跌超過2％。利率市場交易員預計Fed年底前將累計降息超過100個基點。

交易員如今預料，Fed本月會議上升息1碼（0.25個百分點）和暫停升息的可能性各為50%。

有「末日博士」之稱的魯比尼警告，瑞信可能因為規模太大而無法獲得救助。貝萊德執行長Larry Fink表示，銀行業危機可能會惡化。橋水創始人達利歐預計矽谷銀行倒閉只是「煤礦裡的金絲雀」，未來還會有更多層出不窮的問題出現。

第一共和銀行（First Republic）暴跌21.4%，PacWest Bancorp重挫12.87%，交易因劇烈波動而數次暫停，一天前，重挫的銀行股一度強勁反彈。

Western Alliance Bancorp和嘉信理財(Charles Schwab)逆勢收漲，漲幅分別為8.3%和5%。兩檔股票都扭轉了稍早的跌勢。

Cornerstone Wealth管理合夥人Jeffrey Carbone說：「在金融市場上，你只需要看那些可以渡過難關，並且在投資組合上沒有那麼多投資風險的公司。」

包括摩根大通、花旗集團和美國銀行(Bank of America Corp)在內的美國大型銀行股下跌，導致標普500銀行股指數大跌3.6%。KBW地區銀行指數下跌1.57%。

摩根士丹利和花旗各自重挫逾5%，摩根大通、高盛、富國銀行跌幅均超3%。

科技股上漲，Netflix 漲3%。微軟漲1.8%。