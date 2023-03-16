大摩點將四家可關注金控股

SVB倒閉牽動市場對經濟風險的關注，摩根士丹利證券表示，相關事件對多數的銀行與壽險股影響性低，整體而言，金融產業具投資吸引力，包括中信金、第一金、富邦金、國泰金等皆是可以持續關注的潛力金融股。

大摩指出，SVB倒閉並不會拖垮美國銀行業，不是一個系統性風險，該銀行原先即處在非常不穩定的經營環境中。而在台灣金融業方面，就金管會日前統計，僅保險業、投信業各對矽谷銀行曝險新台幣1.5億元及3.18億元，共4.58億元。顯示在充足的流動性、資產分散、以及存續期風險控管下，台灣金融業受到此一衝擊的影響性有限。

大摩就台灣金融業進一步分析，台灣銀行流動性充足，當中尤看好中信金，因其列入攤銷後成本（AC）帳下的部位高，占其債券部位68%，使其受到市值波動的風險有限；另一方面，玉山金因AC部位低，僅20.3%，且獲利波動度高，因此保守看待。

壽險方面，去年造成壽險業面臨通膨和升息等衝擊，淨值面臨危機，幸透過金融資產重分類方式順利度最糟的情況，同時，保險公司的宣告利率開始提升，重新刺激購買保單意願，使保費收入已見成長。

整體而言，大摩認為金融產業具投資吸引力，首推中信金、第一金，目標價各為28元、29.3元，因其較有能力發放股利，另外也看好淨值持續改善的富邦金和國泰金，目標價各為48.4元、70.1元。