內資指標...九千金再現
外資昨（15）日賣超台股70.3億元，連二賣，所幸八大公股行庫連六買、帶領國家隊護盤，搭配投信等內資進場，盤面由電子、傳產權值穩盤，內資指標九千金再現，不過台股走勢虎頭蛇尾以盤待變，上演15,400點攻防戰。
市場認為，從大戶與主力著墨的千金股仍繼續表現、昨日收盤時增加世芯-KY與譜瑞-KY二檔，成為九千金來看，大戶與主力仍在場內，但要視國際金融業能否順利回穩。
展望盤勢，繼矽谷銀行事件引爆股市賣壓後，瑞士信貸再傳重大利空，也拖累歐美股市重挫與台指期夜盤跌逾200點，法人建議台股短線應保守看待；此外，今（16）日有台積、大立光等七檔個股除息，加權指數將蒸發約27.89點。法人動態來看，外資昨天賣超70.3億元、連二賣；投信買超28.1億元，連18買；自營商賣超48.3億元，連五賣；三大法人合計賣超90.5億元，八大公股則買超31.67億元。
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