法人樂觀散裝航運後市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

全球海運市場變化多端，全球貨櫃輪運價從雲端跌下來，相對於貨櫃海運高配息，法人反而看好散裝航運後市，主要是散裝船的新船加入數量不多，沒有供需失衝的壓力；其次，大陸解封後今年的經濟復甦力道，公共工程推動速度加快，有助散裝船需求。

法人分析，目前已經公布獲利的散裝船公司包括慧洋-KY、裕民、台航，在去年散裝船市場先跌的情況下，營運都依舊有出色的表現，雖然股息殖利率不如貨櫃輪，然而，在基本面變化，填息率的想像空間，散裝船都比貨櫃輪來的優。

台股散裝航運公司有裕民、新興、中航、台航、慧洋-KY、四維航及正德等，船隊規模與營運重心不同，各有特色。去年獲利表現最好的慧洋-KY，稅後純益105.68億元，EPS 14.16元。

散裝船 慧洋 裕民

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