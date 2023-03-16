台股融券回補大戲 登場

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股「融券回補」大戲登場，明（17）日將由南亞科、中興電、長榮航、旺宏領銜，友達、長榮、陽明、華航、聯電等3月底前跟進，515家上市櫃企業、23.4萬張融券、總計逾183.2億元的回補買盤，將在清明節前齊步進場，為台股多頭反攻增添柴火。

在美國矽谷銀行倒閉風暴持續延燒、美聯準會（Fed）下周將公布利率決策會議結果等多重因素干擾，全球資本市場近期多空交戰，台股盤勢同步震盪，法人認為，融券回補買盤啟動，有助成為下檔支撐。

台新投顧副總經理黃文清表示，根據法令規定，股東會的前兩個月，融券須強制回補，以時程推算，目前已公布股東會召開日期的上市櫃公司中，計有515檔個股須在清明節前全數回補融券。

其中，市值千億以上的大型企業，計有聯發科、富邦金、國泰金、聯電、長榮、聯詠、陽明、萬海、欣興、南亞科、南電、長榮航、友達、群創、潤泰新、新光金、華航等。

第一金投顧董事長陳奕光指出，由於融券回補和年報、季報公布的時機相近，預料上市櫃個股的營收成長、題材想像等，仍是市場關注焦點。

現階段除應追蹤國際股市的變化外，重心應放在現金股息殖利率佳的個股；隨著去年與今年第1季財報公布、融券全面回補，以及520前政策偏多，台股下檔支撐仍存。

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