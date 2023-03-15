高股息黑馬00713確定配0.68元 預估股利占比22%

搭上季配息、收益平準金關鍵字，元大台灣高息低波（00713）人氣扶搖直上，截至上周五（10日）受益人已經攀升至8.9萬人；將於本周五（17日）進行除息，根據元大投信最新公告，每受益權單位確定配出0.68元（1,000個受益權單位為1張），以今（15）日收盤價換算單期殖利率1.72%，年化殖利率達6.89%。

配合主管機關政策，元大台灣高息低波在第二階段公布本次配息金額的預估股息占比資訊，其中，預估股利所得占比為22%、利息所得占比為0.00%；其餘78%可能來自於資本公積、收益平準金所得及財產交易所得等等項目，詳細的配息組成則須待收益分配通知書。

是否因股利不足，而拿其他項目來配？元大投信說明，每次配息都是按照當次收益分配中的可配項目依比例配發，忠實反映來自成分股的股利與資本公積。另外，ETF為被動操作，以追蹤指數表現為目標，財產交易所得主要來自於定期調整成分股時的交易結果，並非「主動獲利了結成分股」。

想參與元大台灣高息低波配息的投資人，最晚在3月16日前買進並持有，而配息發放日則在4月25日。

除了元大台灣高息低波外，本月即將除息的台股ETF還有凱基優選高股息30（00915）和中信綠能（00896）及電動車。其中，中信綠能及電動車本季擬配發0.15元，配息金額不僅與前一季持平，且在揭露的預估股息占比資訊中，100%來自於股利所得；換算現金殖利率為1.04%，年化殖利率有機會上看4.18%，除息日為3月16日、領息日為4月14日。