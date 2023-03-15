矽谷銀行不會牽連其他大銀行？ 專家：事件很快會落幕

聯合新聞網／ 方格子
美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。美聯社
美股上漲，因投資人看好矽谷銀行和Signature銀行關閉所蔓延的風險得以控制。美聯社

【撰文・Sheng Invest美股投資】

1.矽谷銀行的存款95%以上沒有FDIC保險

矽谷銀行的存戶幾乎都是新創公司戶，而不是像傳統銀行是個人戶居多，因此多數用戶都超過25萬的儲蓄保險範圍。矽谷銀行由於升息導致帳面虧損很高，決定要增資，因此這群公司戶開始對銀行失去了信任感，出現擠兌。

2.為什麼帳面虧損很高？

主要是大量國債以及MBS的部位帶來的，這家銀行過去兩年收到非常多的資金，存款一口氣翻了好幾倍，因為矽谷很多新創公司在低利率及資金寬鬆政策時期，多了很多外部投資人的投資，因此這些公司也會把大量透過外部投資收到的現金存在矽谷銀行。

3.為什麼有大量國債及MBS？

管理層雖然收到很多存款，但錢來的太快，基於保守就把很多錢拿去買低風險的國債及MBS，但沒想到的是，由於快速升息，這些低風險的部位帳面虧損一下子變得很大，管理層沒有注意或是低估了風險，過去一兩年都沒有積極做避險，對沖掉長期投資跟短期存款的不對稱風險，現在才決定要增資，讓儲蓄戶失去信任，最終導致破產。

4.傳統大銀行不存在上述問題

這次事件要導致連鎖效應不太可能，次貸危機後政府對這些大銀行十幾年來過度壓制，經常進行準備金的測試，每次測試結果都是非常健康的，當然任何一家銀行遭到擠兌， 都沒有辦法馬上籌出足夠資金，都有破產風險，但是有儲蓄保險的保障，要大規模失去存戶信任，發生擠兌的機率非常小，因此我認為這次事件應該會很快落幕，不會延燒的太久。

作者：Sheng Invest美股投資

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：為什麼我認為矽谷銀行不會牽連其他大銀行？

美國矽谷銀行 美股 升息 國債 SVB

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