台股收漲27.17點 三大法人賣超91.73億元

台股今（15）日開高，長榮高配股股價開高，但翻黑收盤，航運股也翻黑，金融股午盤後也翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在15,387.59點，上漲27.17點，成交量2,428.61億元；三大法人賣超91.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超69.59億元，投信買超26.45億元，自營商賣超（合計）48.6億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.87億元，自營商（避險）賣超29.73億元。

台股早盤以15,425.99點開高，一度拉升至15,526.73點，電子股止穩，台積電（2330）、聯電（2303）都收紅，但航運股卻是翻黑，長榮（2603）開高走低，收在167元，下跌4元，跌幅2.33%，陽明（2609）也翻黑，指數漲勢收斂，終場以今日最低的15,387.59點作收，漲幅0.18％。