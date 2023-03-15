聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股收漲27.17點 三大法人賣超91.73億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

台股今（15）日開高，長榮高配股股價開高，但翻黑收盤，航運股也翻黑，金融股午盤後也翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在15,387.59點，上漲27.17點，成交量2,428.61億元；三大法人賣超91.73億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超69.59億元，投信買超26.45億元，自營商賣超（合計）48.6億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.87億元，自營商（避險）賣超29.73億元。

台股早盤以15,425.99點開高，一度拉升至15,526.73點，電子股止穩，台積電（2330）、聯電（2303）都收紅，但航運股卻是翻黑，長榮（2603）開高走低，收在167元，下跌4元，跌幅2.33%，陽明（2609）也翻黑，指數漲勢收斂，終場以今日最低的15,387.59點作收，漲幅0.18％。

自營商 台股

延伸閱讀

台股小幅上漲27點收15,387點 長榮翻黑

航運開高走低 台股後繼無力收漲27.17點

美銀行股反攻 台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲5元

台股恐慌性賣壓出籠 外資大賣284億元

相關新聞

台股開高壓低 留意法人做多意願

台股今（15）日行情跌深反彈，由於美國消費者物價指數（CPI）符合市場預期，美股大漲，早盤反彈、指數試圖挑戰5日線反壓，...

台股收漲27.17點 三大法人賣超91.73億元

台股今（15）日開高，長榮高配股股價開高，但翻黑收盤，航運股也翻黑，金融股午盤後也翻黑，大盤漲勢收斂，終場收在15,38...

台股小幅上漲27點收15,387點 長榮翻黑

美國CPI指數優於預期，矽谷銀行倒閉風波無持續擴大，美股四大指數收高帶動台股大盤開高，收盤小幅上漲27點至15,387點...

航運開高走低 台股後繼無力收漲27.17點

美股反彈收高，台股今天在電子股止穩及航運股力挺下，指數一度上漲逾160點、突破15500點關卡，午盤後金融及航運股翻黑，...

星宇航空2月股價如坐雲霄飛車 高階主管賣出329張

星宇航空（2646）2月股價如坐雲霄飛車，再度成為台股投資人的熱門討論議題，根據公開資訊觀測站資料顯示，2月星宇航空內部...

長榮股利大方該買還是賣？法人四個字回應

長榮（2603）去年每股純益（EPS）87.07元，擬配發70元現金股利，股利政策出爐，引來網友熱烈討論，直言「請問這樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦