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台股小幅上漲27點收15,387點 長榮翻黑

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股大盤開高，收盤小幅上漲27點至15,387點、漲幅0.18％。本報系資料庫
台股大盤開高，收盤小幅上漲27點至15,387點、漲幅0.18％。本報系資料庫

美國CPI指數優於預期，矽谷銀行倒閉風波無持續擴大，美股四大指數收高帶動台股大盤開高，收盤小幅上漲27點至15,387點、漲幅0.18％，成交量為2428.61億元，台積電（2330）今日小幅上漲1元至511元、漲幅0.2 %。法人表示，明日需注意台股五日均線能否回穩與後續指標表現，長線上可關注重電類股。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，台股今日雖上漲，但五日均線呈現下滑，短線上需注意五日均線是否站穩，以及後續指標能否轉強，短線上看好美國費城半導體指數帶動的AI相關半導體與IC設計族群，長線上看好重電發展趨勢。

今日盤面出現九千金，上漲的千金股有： 力旺、旭集、創意、亞德客-KY、祥碩、世芯-KY、譜瑞-KY。

今日成交量大的上漲股為：飛宏、聯電、東元、威盛、威達、緯創、茂迪、華新、台半、毅嘉、漢翔；成交量大卻下跌者有：陽明、萬海、精確、友達、大成鋼。

今日成交金額大且走高者包括：世芯-KY、創意、愛譜*、飛宏、保瑞、威盛、智原、台半、M31、聯電；今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮、陽明、國巨、萬海、昇達科。

台股 聯電

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