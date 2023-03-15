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世芯-KY再度站上千金 法人：IC設計短線上還有機會發酵
美國CPI指數優於預期，台股今日反彈向上，盤中上漲137點至15,497點、漲幅0.89 %，其中，IC設計服務廠世芯-KY（3661）今日開盤再度站上千金股行列，盤中上漲66元至1,055元，漲幅6.67％。法人表示，台股雖有上漲，但若無突破五日均線，可能僅為弱勢反彈，而費半指數帶動的IC設計類股短線上還有機會發酵。
國泰證券證期處協理簡伯儀協理表示，由於美國CPI指數優於預期以及矽谷銀行倒閉風波沒有持續擴大，帶動台股反彈向上，不過距離昨天高點還是有些壓力，而五日均線呈現下滑，在此情況下，短線上，需注意五日均線是否有突破，若無突破，反彈可能為弱勢反彈。
美國四大指數中，尤其以費城半導體指數上漲3.03％漲幅最多。簡伯儀表示，美國費城半導體指數上漲帶動今日相關半導體族群，隨著全球AI市場持續擴大，以波段角度來看，AI相關IC設計類股短線上還有機會做發酵，後續發展看法也偏正向。
IC設計類股：創意、聯傑、世芯-KY、矽力*-KY、M31、力旺、昇佳電子、愛普*、鈺太、晶心科、威盛、祥碩。
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