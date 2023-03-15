快訊

國軍骨董潛艦有納粹德國「血統」 孔雀魚級名又何來？

涉護航鏡電視取得執照 NCC主委陳耀祥移交北檢偵辦

不想婚卻被「保險套」亂了人生規畫…9種避孕法PK 這種失敗率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世芯-KY再度站上千金 法人：IC設計短線上還有機會發酵

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照
台股示意圖。記者侯永全攝影／報系資料照

美國CPI指數優於預期，台股今日反彈向上，盤中上漲137點至15,497點、漲幅0.89 %，其中，IC設計服務廠世芯-KY（3661）今日開盤再度站上千金股行列，盤中上漲66元至1,055元，漲幅6.67％。法人表示，台股雖有上漲，但若無突破五日均線，可能僅為弱勢反彈，而費半指數帶動的IC設計類股短線上還有機會發酵。

國泰證券證期處協理簡伯儀協理表示，由於美國CPI指數優於預期以及矽谷銀行倒閉風波沒有持續擴大，帶動台股反彈向上，不過距離昨天高點還是有些壓力，而五日均線呈現下滑，在此情況下，短線上，需注意五日均線是否有突破，若無突破，反彈可能為弱勢反彈。

美國四大指數中，尤其以費城半導體指數上漲3.03％漲幅最多。簡伯儀表示，美國費城半導體指數上漲帶動今日相關半導體族群，隨著全球AI市場持續擴大，以波段角度來看，AI相關IC設計類股短線上還有機會做發酵，後續發展看法也偏正向。

IC設計類股：創意、聯傑、世芯-KY、矽力*-KY、M31、力旺、昇佳電子、愛普*、鈺太、晶心科、威盛、祥碩。

IC設計 美國 台股

延伸閱讀

打通膨、金融穩定先顧哪頭？鮑爾面臨艱困選擇題

台股恐慌性賣壓出籠 外資大賣284億元

美2月CPI顯示通膨趨緩 歐股收高

矽谷銀暴雷事件 台股恐慌指數遽升

相關新聞

3/15【早晨財經速解讀】長榮配息70元 現金殖利率40%! 矽谷銀行風暴 小銀行跌倒 大銀行吃飽?

長榮海運（2603）14日董事會通過111年度財務報告，全年合併營收達6,272.84億元（年增28.17%），稅後淨利為3,342.01億元（年增39.82%），每股盈餘(EPS)則為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。

台股恐慌性賣壓出籠 外資大賣284億元

市場擔憂矽谷銀行倒閉後座力擴大，昨（14）日賣盤恐慌性低價殺出，加上外資大賣284.5億元，衝擊加權指數開低收低，終場大...

美銀行股反攻 台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲5元

台股今(15)日開盤上漲65.57點，開盤指數15,425.99點，早盤漲逾百點，一度至15,499.82點；台積電（2...

蛋荒持續未解價格創新高 食品股還有戲？專家這樣說

台灣蛋荒持續擴大，政府部會尋求更多蛋源並「截長補短」，除將專案進口數百萬顆蛋外，農委會也提供國軍國產產銷履歷豆奶替代雞蛋...

矽谷銀暴雷事件 台股恐慌指數遽升

矽谷銀行暴雷事件引動全球資本市場恐慌，台股恐慌指數急升至20.8，為今年來新高，顯示投資人不安情緒急遽上升。

長榮航太掛牌首日 大漲四成

長榮集團旗下的長榮航太昨（14）日以每股68元掛牌上市，成為集團第六家上市公司，由於今年在航空客機維修及飛機製造都同傳佳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦