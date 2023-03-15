3/15【早晨財經速解讀】長榮配息70元 現金殖利率40%! 矽谷銀行風暴 小銀行跌倒 大銀行吃飽?
長榮海運（2603）14日董事會通過111年度財務報告，全年合併營收達6,272.84億元（年增28.17%），稅後淨利為3,342.01億元（年增39.82%），每股盈餘(EPS)則為87.07元，營收與獲利均創下歷年新高。
長榮表示，考量未來經營環境各層面之挑戰、資本支出規劃與公司永續成長，今日經董事會決議每股擬配息70元，合計配發現金股利新台幣1,481.49億元。以稅後淨利3,342.01億來計算，配息率約為44.33%。
民國111年航運業受疫情影響，碼頭港口壅塞而市場有效運力減少，業界普遍缺工、缺櫃與缺艙。長榮海運仍秉持永續經營理念，持續擴增船隊運力並調適航線及艙位，強化船隊防疫及航安作業，使營收表現再創佳績。
展望未來，地緣政治的緊張局勢升級，進而加速全球供應鏈與貿易版圖的移動，長榮將持續密切關注國際政經局勢以及市場需求的潛在變化；另一方面，因應日趨嚴格的環保法規與趨勢，長榮亦將著眼於新能源船與永續實踐行動，積極規劃全球營運布局，迎接航運新紀元的挑戰。
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