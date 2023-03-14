台股收跌200.07點 三大法人賣超317.35億
台股今（14）日開低走低，終場收在15,360.42點，下跌200.07點，成交量2,317.04億元；三大法人賣超317.35億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超284.53億元，投信買超27.3億元，自營商賣超（合計）60.11億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.34億元，自營商（避險）賣超44.76億元。
台股今日以15,517.74點開出，盤中低點達15,348.12點，權值股走弱，台積電（2330）收510元，下跌6元，跌幅1.16%，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）等都收黑，貨櫃股中，萬海（2615）重挫至跌停收盤，陽明（2609）收黑，但長榮（2603）收紅，大盤指數終場收15,360.42點，跌幅1.29%。
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