台股收跌200.07點 三大法人賣超317.35億

長榮航太不易陷入航空公司競爭或必須耗資鉅額購入新飛機的資本戰，這也是為何華航、長榮航長期EPS長年累月虧損的主因，但長榮航太完全不需要擔心這些問題，反正航空業買越多飛機，公司就有源源不絕的保養收入...

2023-03-14 13:47