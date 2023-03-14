快訊

全台首張佛教唱片來自星雲大師？作家指幕後推手還有「他」

麥當勞「草莓冰炫風、優格派」開賣！1+1=89新組合登場

雲豹能源創新版掛牌找「魔獸」敲鐘 太陽能族群同歡

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源（6869）上午掛牌上市，董事整賴勁麟（左）出席，上市典禮更邀請到NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）站台，證交所董事長林修銘（右）表示，相信創新板有雲豹能源的加入，對產業聚落之助益。記者曾吉松／攝影
雲豹能源（6869）上午掛牌上市，董事整賴勁麟（左）出席，上市典禮更邀請到NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）站台，證交所董事長林修銘（右）表示，相信創新板有雲豹能源的加入，對產業聚落之助益。記者曾吉松／攝影

太陽能系統廠雲豹能源（6869）今（14）日正式轉掛上市創新板，由於找來魔獸霍華德（Dwight Howard）到場敲鐘，不只現場嗨翻，也激勵股價開盤一度飆破百元，來到103元，漲幅一度逾7%。台股雖大跌百點，太陽能股卻與雲豹能源同步大漲，近期新世代TOPCon太陽能產品占比的茂迪漲幅一度逾7%，元晶和安集等漲幅也逾2.5%以上。

雲豹能源今日找來NBA球星霍華德，他身高達208公分，創下國內上市櫃公司掛牌典禮「最高規格」紀錄。

雲豹能源總經理趙書閔稍早在上市前法說會表示，雲豹聯手戰略夥伴，打造「重資產、輕量化」營運模式，如同波克夏多元經營，並強化綠能版圖，持續推升營收表現「豹」有感，去年營收達63億元創史上新高，營收獲利亮眼。

展望今年，趙書閔指出，各項業務皆取得顯著突破，儲能、太陽光電以及水處理將是主要3大營收成長動能公司規畫3年內營收將突破百億元。

雲豹能源目前在台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置3座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億元。

太陽能 雲豹能源 營收

延伸閱讀

T1聯盟／英熊新外援塔壁正式報到 處女秀對決「魔獸」霍華德

T1聯盟／被中信特攻曾文鼎守住？雲豹霍華德邀單挑

T1聯盟／霍華德雙21還不夠力 特攻僅6人得分照贏雲豹

陸網瘋傳「霍華德搞大台女肚子」對象是Wendy？本人親闢謠：太荒謬！

相關新聞

非下一個雷曼…矽谷銀行破產對金融市場傷害有限！但對它影響則非常大

本週最大的商業新聞--- 剛入選富比世2023全美最佳銀行的矽谷銀行(Silicon Valley Bank， SVB hereandafter) 因破產而在24小時內被FDIC(美國聯邦存款保險公司)接管。對於SVB是否會成為下一個雷曼， 目前有許多種看法， 一般來說最直觀的應該如下：

蛋荒持續未解價格創新高 食品股還有戲？專家這樣說

台灣蛋荒持續擴大，政府部會尋求更多蛋源並「截長補短」，除將專案進口數百萬顆蛋外，農委會也提供國軍國產產銷履歷豆奶替代雞蛋...

SVB事件蔓延！台股早盤失守15,500點 後續留意FOMC

美國SVB、Signature等銀行相繼倒閉，區域性銀行發生擠兌現象，市場傳出FDIC已經進駐並接管美國第一共和銀行（F...

雲豹能源創新版掛牌找「魔獸」敲鐘 太陽能族群同歡

太陽能系統廠雲豹能源（6869）今（14）日正式轉掛上市創新板，由於找來魔獸霍華德（Dwight Howard）到場敲鐘...

SVB倒閉金價飆 佳龍應聲漲停、金益鼎及光洋科跟漲

矽谷銀行（SVB）倒閉及後續美國多家地區銀行引發的營運危機，投資人紛紛撤出風險資產，黃金吸引避險買盤，推動黃金價格飆漲，...

王品拚首季賺贏去年全年 早盤一度擠下晶華躍觀光股王

王品（2727）1月獲利激凸，單月稅後淨利2.17億元，EPS 2.92元，受惠台灣史上最長春節連假，單月賺贏去年第4季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦