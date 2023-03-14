雲豹能源創新版掛牌找「魔獸」敲鐘 太陽能族群同歡

太陽能系統廠雲豹能源（6869）今（14）日正式轉掛上市創新板，由於找來魔獸霍華德（Dwight Howard）到場敲鐘，不只現場嗨翻，也激勵股價開盤一度飆破百元，來到103元，漲幅一度逾7%。台股雖大跌百點，太陽能股卻與雲豹能源同步大漲，近期新世代TOPCon太陽能產品占比的茂迪漲幅一度逾7%，元晶和安集等漲幅也逾2.5%以上。

雲豹能源今日找來NBA球星霍華德，他身高達208公分，創下國內上市櫃公司掛牌典禮「最高規格」紀錄。

雲豹能源總經理趙書閔稍早在上市前法說會表示，雲豹聯手戰略夥伴，打造「重資產、輕量化」營運模式，如同波克夏多元經營，並強化綠能版圖，持續推升營收表現「豹」有感，去年營收達63億元創史上新高，營收獲利亮眼。

展望今年，趙書閔指出，各項業務皆取得顯著突破，儲能、太陽光電以及水處理將是主要3大營收成長動能公司規畫3年內營收將突破百億元。

雲豹能源目前在台南北門128MW漁電共生案場已先完成併網108MW，預計今年全數併網，今年規劃建置3座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工共300MW，將佔台灣2025年儲能容量目標30%，工程款合計破百億元。