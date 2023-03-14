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SVB倒閉金價飆 佳龍應聲漲停、金益鼎及光洋科跟漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
矽谷銀行（SVB）倒閉及後續美國多家地區銀行引發的營運危機，投資人紛紛撤出風險資產，黃金吸引避險買盤，推動黃金價格飆漲，創去年11月以來最大漲幅。 歐新社
矽谷銀行（SVB）倒閉及後續美國多家地區銀行引發的營運危機，投資人紛紛撤出風險資產，黃金吸引避險買盤，推動黃金價格飆漲，創去年11月以來最大漲幅。 歐新社

矽谷銀行（SVB）倒閉及後續美國多家地區銀行引發的營運危機，投資人紛紛撤出風險資產，黃金吸引避險買盤，推動黃金價格飆漲，創去年11月以來最大漲幅，台股今（14）日開低走低，一度下滑至15,348.12點，大跌212點，但盤面上全市場則有4檔亮燈漲停，黃金概念股佳龍（9955）在金價飆漲下，早盤開高走高直衝上漲停23.8元鎖死，金益鼎（8390）、光洋科（1785）同步上漲。

在SVB倒閉加劇動盪下，推升金價飆漲，國內三檔黃金概念股今日表現強勢，佳龍以23元開出後直拉升至漲停23.8元鎖死，漲停及市價買單超過3,900張，成為盤面上強漲個股。

佳龍漲停，金益鼎早盤以40.45元開出，一度拉升至41.3元，盤中漲幅4.89%；光洋科以36.5元開出，一度拉升至38.75元，盤中漲幅3.18%。

台股今日以15,517.74點開出，一度下滑至15,348.12點，盤中一度重挫逾200點，集中市場僅2檔漲停，分別是佳龍及迅杰（6243），櫃買市場也有2檔亮燈漲停的強勢股。

漲停 SVB 台股 金價

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