購買新機讓華航、長榮航長年EPS累月虧損！ 卻反讓長榮航太（2645）有更多收入？

【撰文・玩股講客人】

長榮航太不易陷入航空公司競爭或必須耗資鉅額購入新飛機的資本戰，這也是為何華航、長榮航長期EPS長年累月虧損的主因，但長榮航太完全不需要擔心這些問題，反正航空業買越多飛機，公司就有源源不絕的保養收入...

最近大家都在聊長榮航太，因為抽籤成本有夠低，現抽現賺的題材剛結束而已。你可能會想說為什麼熱度都過了我才要提？對，我是故意的，不想因為抽籤而模糊了我研究股票的焦點及重要內容，如果你只是想看抽籤而已，那可以轉台了，因為接下來我會講根本沒人討論的基本面。其實早在2022年9月8日我就發布「飛機起飛一定要經過它把關才安全！這檔疫情解封概念股即將獲利起飛？」，當時提到長榮航太獲利主要看全球飛機航線熱絡度而定，飛機航班越多，公司就能賺到更多錢，只要你是想抽簽或買這檔股票的人，那篇絕對要去看！

畢竟全台灣最早發布具有深度質量的人就是我，內容包含董監籌碼、獲利組成等項目，到現在來看內容依舊經典。看過的讀者就不用再回去複習了，來到2023年只是驗證我的看法沒錯而已，早早就預告在文章裡面，唯一差別是當時我只有2022年上半年數據，而現在時間點則是第三季季報公佈加上年報即將出爐，到底公司上市後還有什麼可看性？接下來針對2023年展望進行討論。

長榮航太（2645）基本面驗證

從營收來觀察，2022年我在寫長榮航太的時候，最新營收才公布八月份，當時提到2022年第四季會是旺季，2023年的現在來進行回顧，果不其然吧，從九月開始年增率就維持在雙位數的超強表現，全年營收繳出118.5億元、年增23.2%，但因為目前還沒上市，所以也沒有什麼歷史新高。

總之2022年已經超越2021年，興櫃第一年的表現還算不錯。再看到2023年元月，單月營收繳出10.28億元、年增12.42%，明明遇到史上最長的春節連假，卻還是繳出年增雙位數的表現，可見業績真的很猛啦，不過這也很合理，全球在年底陸續解封，一堆返鄉班機衝回台灣，當這些大型客機一到桃園機場，當然就要指定長榮航太進行例行維保了，公司就是原廠指定的合作夥伴，國際大飛機來到台灣不找他修理檢查機身，請問要找阿貓阿狗嗎？別忘記飛機檢查可是高度精密而且缺失都會影響人命的重要項目，你當然就只能找長榮航太啦！

再看到EPS數據，我這邊直接拉出長榮航太2022年第三季的原始季報，原因是公司還沒有上市，很多財報數據網站也還沒辦法抓到，這時候打開季報準沒錯。2022年第三季單季EPS繳出1.76元，前一年度同期為0.63元，成長接近三倍之多；至於前三季EPS繳出4.07元，也是前一年度的兩倍以上，果然全球疫情解封有差，直接幫助公司EPS有三級跳的優異表現。

那麼2022年前三季EPS有多猛？只看到4.07元你可能沒什麼感覺，所以我另外抓出長榮航太2021年年報，2017年到2021年的EPS分別是2.13元、3.13元、3.11元、1.85元、2.5元，這樣對照你就知道行情了吧？近五年最高的EPS為3.13元，結果長榮航太在2022年前三季EPS就繳出4.07元，你就知道有多猛，而且第四季也還沒公佈喔，如果數據出爐之後，說不定全年EPS會來到6元以上。

接下來航空產業怎麼看？

無論是2022年或者現在，我想重點都要放在航空業的產值，以國內數據來看，其實這幾十年來都是穩定成長，從1993年151.25億元一路增加，新冠疫情前一年的2019年為1,339.99億元，這樣的產值成長也說明為何長榮航太能業績越來越好，因為你飛到台灣的飛機變多，當然就是原廠指定的長榮航太受惠嘛！而2020年出現新冠疫情之後，產值迅速滑落至935.18億元，回到2015年的水準，但2021年到2022年又開始復甦，先不管是解封或者空運帶動業績成長，總之飛機產值持續變高，就有機會讓長榮航太營收繼續增加。而且經濟部也提到，國內航空已經跟波音、空中巴士、龐巴迪、奇異、普惠、史奈克瑪等世界級航空公司建立合作夥伴關係，這不就是幫公司創造業績了嗎？

再看到最新的新機製造及交付量的預測，2022年已經超越疫情前的規模，2023年又穩健上升，當飛機生產交付量越來越多，代表全球有更多飛機即將投入國際航線，2020年新冠疫情之後的兩年就復甦，這對長榮航太當然又是好事一樁，而且一路到2031年都維持成長趨勢，所以長榮航太在2023年的展望如何？從這個產業需求預測來看，只要未來不要再出現新冠疫情這種全球大停擺的超級黑天鵝，那麼公司就能繼續靠著維修及各式飛機零組件更換而獲利。

所以長榮航太的終點會停在上市之後嗎？我想這倒不至於，畢竟長榮集團旗下的長榮航空、立榮航空都會找長榮航太修飛機，而長榮集團分之出來的星宇航空，其主要機隊為空中巴士系列，這不就正好是長榮航太專門維修的品牌之一嗎？

更重要的是，長榮航太不易陷入航空公司競爭或必須耗資鉅額購入新飛機的資本戰，這也是為何華航、長榮航長期EPS長年累月虧損的主因，但長榮航太完全不需要擔心這些問題，反正航空業買越多飛機，公司就有源源不絕的保養收入，當然就能帶來持續強勁的業績收益囉！即便航空業的飛機都不起飛，基本保養仍然需要。認真說，長榮航太也就只有賺多賺少的問題，並不會像航空業必須持續認列鉅額的飛機攤提、人力及油價成本，如果以投資價值及營運壓力來說，這種公司自然也更有營運競爭力。

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