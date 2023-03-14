快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋荒持續未解價格創新高 食品股還有戲？專家這樣說

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
台灣蛋荒引起市場熱烈討論，對食品股是否帶來正面的影響，還是要從食品業的分類去做詳細的評估。圖/本報資料照片
台灣蛋荒引起市場熱烈討論，對食品股是否帶來正面的影響，還是要從食品業的分類去做詳細的評估。圖/本報資料照片

台灣蛋荒持續擴大，政府部會尋求更多蛋源並「截長補短」，除將專案進口數百萬顆蛋外，農委會也提供國軍國產產銷履歷豆奶替代雞蛋。雞蛋價格創新高，3月初食品股跟著受惠，但蛋荒問題仍然未解，食品股後市是否還有機會上攻？專家表示，須對食品股詳細分類，不是大家都會漲。

農委會主委陳吉仲日前表示，近期將有數百萬顆蛋透過海運、空運陸續進口，期待能補足國內需求，而中南部氣溫回穩，加上禽流感獲控制，所有蛋中雞、養雞場數量增加，國內雞蛋產能將從谷底回升。

但國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾持不同看法，他表示，缺蛋是全世界問題，要紓解蛋荒最快今年第3季末至第4季，估計要在中秋節左右才可正常供雞肉和雞蛋。

因蛋價上漲因素，3月開始，雞肉大廠卜蜂（1215）股價來到波段新高88.4元後回落在82元附近震盪，大成（1210）衝到55.5元，近期落在50元附近，福壽（1219）最高則到23.4元。

展望食品股後市還有看漲機會嗎？摩爾投顧分析師林漢偉表示，近期台灣蛋荒引起市場熱烈討論，對食品股是否帶來正面的影響，還是要從食品業的分類去做詳細的評估，仍可多加留意。

他舉例，蛋價與肉價上漲，或是飼料的費用大幅上漲，直接受惠就是最上游的食品原料廠商，例如大成、卜蜂與福壽等均是上游原料比重較高的廠商，隨著價格上漲當然會反映在營收表現上，但需留意農損與其他原物料上漲對於毛利率的影響。

再來，中游食品加工業，與此次議題相關的多以肉品加工業為主，需看其議價能力與成本控制是否得宜，所幸台股中多是兼具上中下游一條龍之廠商。

而下游廠商則分為消費者食品製造商與餐飲業者，食品製造商因產品較不具差異化，但具備規模經濟優勢，調價空間不大下，可能受到較大的成本上升衝擊。

最後，餐飲業者則多具備產品的差異化，個別品牌調整價格能力不同，但多數價格調漲後均不易重新調降，唯獨餐飲業者須面臨水電、人力與租金成本上升壓力，也須以各家公司財報作為判斷依據。

餐飲業 食品股 雞蛋 陳吉仲

延伸閱讀

蛋荒捐血送土雞蛋 苗栗山城扶輪社18日捐血有好禮

卜蜂營運佳 EPS 5.28元

【重磅快評】蛋與衛生紙的幽默 黃偉哲戳破蔡政府盲點

影／蛋荒擴大 陳建仁呼籲勿囤蛋：下周將有200萬顆蛋進口

相關新聞

非下一個雷曼…矽谷銀行破產對金融市場傷害有限！但對它影響則非常大

本週最大的商業新聞--- 剛入選富比世2023全美最佳銀行的矽谷銀行(Silicon Valley Bank， SVB hereandafter) 因破產而在24小時內被FDIC(美國聯邦存款保險公司)接管。對於SVB是否會成為下一個雷曼， 目前有許多種看法， 一般來說最直觀的應該如下：

台股早盤跌逾百點 台積電開盤下跌5元

台股今(14)日開盤下跌42.75點，開盤指數15,517.74點，早盤跌逾百點，一度至15,390.23點；台積電（2...

3/14【早晨財經速解讀】美債殖利率狂跌 銀行股崩盤 2023金融股配息大縮水 國票金停發股利!

美國2年期債券殖利率創數十年來最大跌幅之際，美國股市周一先漲後縮，小跌作收。投資人仍在評估矽谷銀行（SVB）倒閉帶來的影響。防禦類股和若干大型科技股吸引了逢低買盤。

SVB事件蔓延！台股早盤失守15,500點 後續留意FOMC

美國SVB、Signature等銀行相繼倒閉，區域性銀行發生擠兌現象，市場傳出FDIC已經進駐並接管美國第一共和銀行（F...

蛋荒持續未解價格創新高 食品股還有戲？專家這樣說

台灣蛋荒持續擴大，政府部會尋求更多蛋源並「截長補短」，除將專案進口數百萬顆蛋外，農委會也提供國軍國產產銷履歷豆奶替代雞蛋...

外資轉買超 穩住台股走勢

美國矽谷銀行（SVB）倒閉，市場預期美國聯準會（Fed）將因此放慢升息幅度，台北股市開低走高，在外資終止連三賣轉買超43...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦