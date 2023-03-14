蛋荒持續未解價格創新高 食品股還有戲？專家這樣說

台灣蛋荒持續擴大，政府部會尋求更多蛋源並「截長補短」，除將專案進口數百萬顆蛋外，農委會也提供國軍國產產銷履歷豆奶替代雞蛋。雞蛋價格創新高，3月初食品股跟著受惠，但蛋荒問題仍然未解，食品股後市是否還有機會上攻？專家表示，須對食品股詳細分類，不是大家都會漲。

農委會主委陳吉仲日前表示，近期將有數百萬顆蛋透過海運、空運陸續進口，期待能補足國內需求，而中南部氣溫回穩，加上禽流感獲控制，所有蛋中雞、養雞場數量增加，國內雞蛋產能將從谷底回升。

但國內雞肉大廠卜蜂董事長鄭武樾持不同看法，他表示，缺蛋是全世界問題，要紓解蛋荒最快今年第3季末至第4季，估計要在中秋節左右才可正常供雞肉和雞蛋。

因蛋價上漲因素，3月開始，雞肉大廠卜蜂（1215）股價來到波段新高88.4元後回落在82元附近震盪，大成（1210）衝到55.5元，近期落在50元附近，福壽（1219）最高則到23.4元。

展望食品股後市還有看漲機會嗎？摩爾投顧分析師林漢偉表示，近期台灣蛋荒引起市場熱烈討論，對食品股是否帶來正面的影響，還是要從食品業的分類去做詳細的評估，仍可多加留意。

他舉例，蛋價與肉價上漲，或是飼料的費用大幅上漲，直接受惠就是最上游的食品原料廠商，例如大成、卜蜂與福壽等均是上游原料比重較高的廠商，隨著價格上漲當然會反映在營收表現上，但需留意農損與其他原物料上漲對於毛利率的影響。

再來，中游食品加工業，與此次議題相關的多以肉品加工業為主，需看其議價能力與成本控制是否得宜，所幸台股中多是兼具上中下游一條龍之廠商。

而下游廠商則分為消費者食品製造商與餐飲業者，食品製造商因產品較不具差異化，但具備規模經濟優勢，調價空間不大下，可能受到較大的成本上升衝擊。

最後，餐飲業者則多具備產品的差異化，個別品牌調整價格能力不同，但多數價格調漲後均不易重新調降，唯獨餐飲業者須面臨水電、人力與租金成本上升壓力，也須以各家公司財報作為判斷依據。