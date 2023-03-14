SVB事件蔓延！台股早盤失守15,500點 後續留意FOMC

美國SVB、Signature等銀行相繼倒閉，區域性銀行發生擠兌現象，市場傳出FDIC已經進駐並接管美國第一共和銀行（First Republic Bank），即便Fed以及JP Morgan同意提供700億美元救助，依舊無法挽救市場信心，今（14）凌晨收盤時，仍重挫62%，其餘區域銀行也出現股價崩跌。

根據法人機構方彙總，包括阿萊恩斯西部銀行下跌47%、嘉信理財下跌11%、西太平洋合眾銀行下跌21%，全數出現雙位數跌幅，連帶今日早盤台股再次跌破15,500點大關。

分析師指出，高盛基於銀行近期面臨的壓力，預期Fed將於3月先暫停升息，因為目前市場不確定性相當高，仍維持5月、6月、7月各升息1碼預期不變，終端利率落在5.25%~5.50%。野村認為在美國Fed、財政部以及FDIC發表聲明並提供SVB及其他銀行救助應該對穩定市場風險情緒有所幫助，不過基於SVB事件的出現，市場流動性收緊，Fed可能在3月FOMC會議上降息1碼並停止量化緊縮（QT）。

台新投顧則指出，隨SVB事件發生，目前利率期貨顯示，市場預期3月、5月各升1碼，終點利率達5.25％後停止升息，後續關注今晚的CPI數據、Fed官員態度、及3月FOMC訊息。另後續需視其他地區銀行狀況，若持續有其他地區銀行零星遭接管，市場可能對地區銀行持觀望態度。

SVB倒閉後，全球央行和監管機構聯合下場救火，其中匯豐宣布以象徵性的1英鎊收購矽谷銀行英國子公司（SVB UK），並隨後注資20億英鎊。英國央行以及英國財政部也表示，所有存款戶在SVB UK的資金都是安全的，未來業務將繼續進行，不會有任何變化。英國首相蘇納克表示，目前英國銀行資本充足，流動性強，不存在系統性風險問題。