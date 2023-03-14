台股早盤跌逾百點 台積電開盤下跌5元

台股今(14)日開盤下跌42.75點，開盤指數15,517.74點，早盤跌逾百點，一度至15,390.23點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價511元。

群益投顧說，台股須站上15,700點、回補上周五缺口，才能化解假突破訊號，向下觀察近期支撐區15,350-15,400點。大盤短期內無法站回15,700點，技術面為假突破走勢，當反彈追價意願不積極時，應該更保守看待後勢。國際股市整體風險偏高，短線偏搶反彈賺價差，拉回酌量布局並嚴設停損停利點。

周一(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌90.5點、跌幅0.28%，那斯達克指數上漲0.45%，標準500指數下跌0.15%，費半指數下跌0.08%。

富邦期貨表示表示，矽谷銀行倒閉事件市場憂慮產生新的金融危機，恐慌指數 VIX來到30的高位，交易人避險情緒上升，2 年期美債殖利率下跌，第一共和銀行重挫超過60%，美股除那斯達克上漲，美股三大指數小幅下跌，可關注CPI的公布，影響到FED升息的決策。

三大法人周一集中市場合計買超17.5億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超43.1億元，投信買超22.6億元，自營商(自行買賣)賣超12.6億元，自營商(避險)賣超35.5億元。

統一期貨說，外資周一並加碼期貨多單4,569口，未平倉淨多單回升至1萬口左右，而自營商則是賣超48億元，並減碼期貨多單1,111口，投信則是買超22億元。由法人籌碼面來看，外資與自營商多空不同步調，顯示出法人對後續走勢看法開始出現分歧，後續外資若持續偏多操作的話，將有利指數止跌回穩。反之若再度轉為偏空操作的話，恐不利指數的後續表現。

選擇權未平倉部分，3月買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,000點的位置，顯示出市場認為指數短線仍可能大幅度的波動，因而在操作布局呈現較為保守的態度。

以目前走勢觀察，雖然台指期受到美股期指反彈回升的帶動，而放量上漲收紅，然而並未能收復上周五的跌幅，且指數仍低於5日線之下，顯示市場信心仍較為疲弱。短線在美股回穩並持續反彈回升之前，台指期的盤勢呈現震盪整理的機會較高。