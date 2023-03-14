非下一個雷曼…矽谷銀行破產對金融市場傷害有限！但對它影響則非常大

【撰文・CGA】

本週最大的商業新聞--- 剛入選富比世2023全美最佳銀行的矽谷銀行（Silicon Valley Bank， SVB hereandafter）因破產而在24小時內被FDIC（美國聯邦存款保險公司）接管。對於SVB是否會成為下一個雷曼， 目前有許多種看法， 一般來說最直觀的應該如下：

「SVB破產對金融市場的影響是有限的」

1.SVC事件並非如同雷曼兄弟將槓桿放大100倍的資產證券化所造成的系統性問題，而是由於科技泡沫中存款膨脹導致等特定問題所造成。

2.SVC資產約2090億美金。雷曼兄弟約6911億美金（2007年11月底）。另外，比雷曼兄弟倒閉稍早前發生的，美國銀行收購美林證券當時，美林的資產額也大約是6000億美金。單以資產規模來看，SVB確實無法相比。

不過，另一方面，SVB的影響在哪裡呢？SVB對矽谷的影響力非常大！

但怎麼個大法呢？舉例來說：

美國新創約一半是它的客戶。 Y Combinator(美國最負盛名的新創孵化器)的三分之一使用了它的服務。

在美國，FDIC只保護存款額度最多25萬美元。政府接管SVB是為了防止存款流失，同時保護資產，並尋找贊助者。因此，一般認為一旦找到買家，存款可能會被全額保護。(有可能會在本週末公佈。)

「But」有關單位也警告了「初創企業大規模消失」的風險---主要原因是員工的工資。只有25萬美元的保護額度，無法支付大部分初創企業的一個月工資。對於這些在這兩天內無法動用存款的公司來說，如果贊助者拖延時間，它們只有兩條路可選：大量裁員或破產。這就是為什麼美國近一半的初創企業陷入了這樣的困境，並引起廣泛關注最大的原因。

雖然Gary Tan和David Sacks等人呼籲政府提供救濟，但從公平性的角度來看，「為什麼只有科技初創企業得到救濟？」是一個困難的判斷。然而，如果找尋救世主曠日廢時，儘管對金融市場的影響可能有限，但對新創界的影響將會擴大，因此這樣做也並非不合理，但最好盡快達成初步協議。

*目前傳聞中的買家可能包括JP摩根和美國銀行等大型美系銀行。

*當年雷曼時期日本三菱UFJ銀行在大摩大跌（小摩沒有小跌就是了）的時候投資了8000億，為雷曼後公司的成長做出了巨大的貢獻，不知道軟銀這次要不要衝一發？

作者：CGA

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：矽谷銀行(Silicon Valley Bank， SVB)破產的影響？