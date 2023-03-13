美國矽谷銀行風暴來襲 保守派法人：恐戳破本波吹牛行情

美國矽谷銀行（SVB）暴雷引發市場震撼，保守派法人認為，雖然不致釀成下場雷曼風暴，但恐戳破本波強勁資金行情下，配合市場樂觀情緒帶來的吹牛行情，預期台股低點下探去年12,600點附近，建議採防禦型操作策略。

投顧法人分析，過去一周美國接連出現Silvergate Bank、Silicon Valley Bank等兩家中小型銀行倒閉事件，引爆美國銀行股拋售潮，儘管這兩家銀行暴雷不是單一事件，但也不至於演變成下一場雷曼風暴。

2008年雷曼發生倒閉時，除雷曼本身為美國第四大投資銀行外，次貸風暴對於該銀行手上持有過多的次級房貸證券造成極大創傷，但目前相關條件並不具備。

法人直指，SVB暴雷的核心問題在於「讓市場更加體認到聯準會激進升息的副作用已開始發酵」，美聯準會（Fed）的激進升息導致利率嚴重倒掛，對於以放貸業務為主的中小型銀行，以短支長能力正遭遇困境，因短期負債成本提高速度，遠超過長期資本增值速度。

Fed激進升息導致企業資金成本提高，但相對投資機會並未同步增長下，企業獲利將難免遭到壓縮。

法人表示，最近四個月伴隨股市上演強勁的資金行情下，也開始讓市場樂觀期待「經濟衰退不會來、下半年會更好、ChatGPT帶動AI革命」，研判SVB暴雷應會戳破上述吹牛行情。

基於台股目前評價已處歷史高檔，即本益比近16倍，高於長期平均的14倍，建議投資人持續增持現金或採取防禦型操作（增持高殖利率個股），待基本面於下半年真正落底後再轉為積極型操作。

同時，維持原先看法，即台股今年將先蹲後跳，低點下探去年12,600點附近，第4季再反彈至14,500點以上。