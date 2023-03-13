觀望Fed會議結論 台積電穩盤台股漲34點收15,560點

因美國矽谷銀行倒閉事件，美國聯準會也臨時要召開會議，投資人觀望事件發展的狀況；台股今（13）日開低走高，台積電（2330）穩盤後上攻，終場大盤指數上漲34.29點以15,560.49點作收，成交量2,392.15億元。

台積電今日開平走高，上漲3元以516元作收；貨櫃三雄的長榮、陽明也價量俱揚；創意、愛普*、華孚、南電、華新、欣興、裕隆等股走強；元太、威盛、矽力-KY、華碩、中興電、美時與創惟等股成交量大卻走跌。

今日成交金額大的個股為：台積電、長榮、世芯-KY、陽明、創意、元太、飛宏、建碁、威盛及聯發科。今日成交量大的個股為：元大台灣50反1、國泰永續高股息、陽明、威盛、飛宏、元大滬深300正2、群創、建碁、新光金及華孚。

第一金投顧說，台股指數整理已久，近期各產業輪漲過一遍，短線融資也增加近百億，盤面漲多醞釀回檔壓力；近期不論是市場觀望本周的美國 CPI、或者是美國 SVB 銀行破產事件，都給了盤面回檔的理由與氣氛，短線宜嚴格停損，降低持股靜待盤面落底，畢竟目前剛跌破月線，美股道瓊、費半等也走弱，可靜待此風暴過去。

美國聯準會也將在13日開會，倘若有望減緩、減少升息的時間表，則市場將鬆一口氣，本波下跌將是布局機會。基本面上，庫存去化大部分將在上半年、第2季進入尾聲，目前正開始公布財報，利空公布後有望利空逐漸出盡。投資上，股價是反應未來的公司營運狀況，投資人可趁此波回檔布局錯殺跟著壓回的好股。

回檔後，看好權指龍頭、中概解封、顯卡、績優 IC 設計、基期低的 ABF、有併購好消息的如國巨、康舒、漢達等公司，以及不受景氣影響的績優生技股等。此外，中國大陸解封及綠能、儲能，以及電動車產業是今年主流產業，績優股拉回皆可布局。復甦產業方面，看好解封後的大陸營收占比高的復甦產業，例如，麗豐、晶碩、大學光、餐飲的王品等個股。台股3月站上年線後，盤勢已轉為多方格局，但漲多拉回實屬正常，靜待本波修正結束的布局機會。