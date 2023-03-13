美國矽谷銀行破產…聯準會升2碼暫打消念頭！ 專家：代表通膨會席捲重來

這個週末市場最大的利空，除了中華隊無緣前進日本外，就是美國矽谷銀行在短短48小時內，從「拋售債券」引發「擠兌」再到「破產」。

這檔股票在短短1年時間裡從700塊跌到100塊，再從100塊跌到下市。說明認真跌起來的金融股，連科技股都追趕不上。在美國連續升息的背景下，這個事件也令全球金融行業感到一陣寒冷。

本來上週以前，市場都還預期下週有機會升息2碼，但是目前該事件已經使得美國聯準會打消了這個念頭。現在聯準會已經察覺到矽谷銀行倒閉有可能引發危機蔓延，相關挽救措施也推得非常快，但是目前市場氣氛有如驚弓之鳥，任何風吹草動都有可能引發連鎖反應。

通膨就像高血壓，控制得好起碼還能和平相處；但是金融體系出問題，那就是急性休克，得立刻住進加護病房。所以現在市場也預期最快5月升息後就會暫停升息，甚至結束這一輪升息循環。

如果真的按照這個劇本走，代表高通膨時代不會這麼早結束，通膨有可能在未來某個時間點再度席捲重來。

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