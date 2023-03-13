矽谷銀行為何倒閉…升息不是利多嗎？他：企業不願借款 銀行放款更保守

【撰文・選擇權交易王道】

SVB矽谷銀行倒閉 美國科技業暴風將至？金融業完美風暴將來臨？在2023年3月9日見報紙，SVB矽谷銀行股價暴跌60%，又於3月11日見報紙，連英國都要清算處理這個危機。

SVB矽谷銀行見新聞之前，我相信你我都不知道這家銀行的存在，也不知道他是誰，他是一間我上市的銀行股，主要提供美國新創科技業的貸款服務，光是從名稱就知道他的地點在哪，就是美國科技業的重鎮。

一夜之間拖垮整個美國金融業股價下跌4%，道瓊指數一天暴跌600多點，可是他僅僅是一間地方性銀行，美國的地方性銀行非常多，不像台灣的銀行有經過整合，基本上我們台灣人找銀行開戶都是到這些大間的銀行，農會漁會就不算了。SVB矽谷銀行倒閉的問題，基本上他不屬於一間大到不能倒的銀行，不像當初金融風暴時必須要拯救的大間公司。但是在聯準會在2022年至2023年至今都在連續升息，這個暴力升息的情況之下，照理說，對於銀行業更有利可圖，因為利息拉升，借貸利率也變高，銀行有利差可以賺。

但是要不要借貸是一種市場自由交易的行為，很多高科技業公司在初期沒有營收支撐就是靠貸款支撐營運，但是高利息的貸款就是提高經營成本，還不出錢來對公司營運將造成信用破產的疑慮，對於銀行來說，呆帳一多就變成資金流動性出問題。

高利息的借貸對於貸款者來說，幾乎都不願意借，除非可以賺到更多錢或者找到更高投報率的投資物賺取中間價差，否則身為一位理性貸款者是不會借高利息的貸款，這樣意願就不高。

聯準會雖然說為了打擊通膨而要升息，但不能忘記，在美國的生活習慣是不儲蓄而是鼓勵消費，美國人的儲蓄率很低，但是辦很多張信用卡或者信貸，當聯準會提高利率之後，連帶這些借貸性的消費支出所支付的利息成本變高了。

高利率時代，貸款的成本變多了，貸款資金月大的人感受越明顯。但是我們都不願意借高利息的貸款，因為不知道未來能不能賺回來特別是企業行號。升息對於銀行來說是雙面刃，利息高代表貸款有更大的價差可以賺，但也代表利息越高，超出借貸者的心理壓力就不想借錢了。這樣不就造成一種恐怖螺旋嗎？企業借貸代表看好公司前景，所以要擴張支出甚至徵才，增加就業機會。但企業不願意貸款，可能就是看壞或保守看待公司未來前景，因為連支付貸款的高利息都不願意負擔，代表企業之間是真的非常保守看待未來，更不用說去徵才，甚至可能大砍員工。美國科技業網路龍頭谷歌就在年初大砍一堆人。

回到銀行本身，SVB矽谷銀行倒閉它意味著一場大火即將發生，因為這將造成系統性風險，SVB矽谷銀行倒閉的原因，大家可以自己查，基本上就是遇到升息導致放貸不容易，出現流動性危機，該銀行9日宣布透過出售股票等方式籌集17.5億美元的資金，以抵銷其債券銷售的損失，消息一發，矽谷銀行股價隨即崩跌60％，結果3月11日看到報紙之後就是以倒閉收場，政府接管。

流動性問題將成為美國地方銀行的首要問題，主營投資加密貨幣的銀行Silvergate周三盤後宣布關門大吉。這週出現兩個銀行倒閉，這是非常難以見到的黑天鵝事件，要知道地方性銀行的貨幣流通率遠遠不足與支付突然的銀行擠兌，只要銀行發不出錢來給客戶就將面臨更大的倒閉危機，這樣的危機恐怕在給國地方性銀行不斷上演。然而這些地方性銀行只要問題越來越大，將造成更大規模的恐慌情緒，客戶會更加擠兌銀行將資金轉移到安全的地方，連其他大型銀行都不見得是安全的地方了，這就產生了由下到上的資金流動性問題。

我們都知道聯準會的貨幣政策提供全球資金的緊縮或鬆綁的流動現象。但聯準會如今面臨的兩難，當核心通貨膨脹指數，CPI這個消費端的物價指數飆漲就是會認聯準會持續升息來壓抑通膨，通貨膨脹的問題不能只有看消費端也要看供應端，兩邊一起看就會更加清晰。

由於市場的供需反應是敏感的，供應商對於景氣與消費力道也會自己評估，不會貿然推出沒人購買的商品，但是供應商只要面對到原物料大漲就會將價格轉嫁給消費者，所以當生產者或供應端的採購指數或進貨成本提高，這就意味著供應端的通膨上升，連帶就會讓消費者面臨通膨問題。聯準會基本上是在幫美國人民與企業擦屁股，因為過去景氣繁榮的時候，美國人不懂儲蓄，也不懂保本，持續投資與消費，讓生活開銷有部分的資產曝險，這是嚴重的事情。

經濟大蕭條的泡沫就是建立在這些太平盛世當中的無風險意識，泡沫一破裂將造成經濟大蕭條，沒人逃得了。金融海嘯也有可能席捲而來，因為市場上的貨幣供應變成更緊張的狀態，沒人願意投資，甚至沒人願意存款到銀行，因此銀行就會面臨貨幣供應不足的問題，很有可能造成擠兌，銀行就會倒閉。當銀行倒閉就代表更多銀行更加保守也更不願意放貸，甚至催收借出的貸款，更加緊縮資金。

因此，聯準會在三月份要不要大力升息變成兩難的事情。不能讓銀行端產生系統性風險，以免造成金融行業的黑天鵝事件。但是根據經濟數據與就業市場的火熱情況，讓聯準會也認為必須要升息才能壓抑通膨。因為就業市場火熱代表過多的人爭取少數的工作職缺，對美國來說要看就業市場的數據是要以非農業就業人口來看，每一個月都會公布最新數據，也就是前一個月的就業情況。就業市場火熱代表失業率相對就會降低，這對於整體經濟來說就是造成物價上升的原因之一，畢竟勞動供應小於需求，人力成本就會提高。當然，失業率不可能變成零，一定要維持一個低標的水準才是健康。

作者：選擇權交易王道

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：SVB矽谷銀行倒閉 美國科技業暴風將至？金融業完美風暴將來臨？