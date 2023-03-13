台股短線震盪 市場仍處作夢基調不變

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，除了市場比較波動，加上受聯準會訊息等雜音干擾，出現短線上的震盪；但實際上，目前市場仍處在作夢空間基調不變；波動增加主要是開始接近4月下旬、下半年接單狀況有望愈來愈清楚的時間點。

安聯投信台股團隊解釋，根據歷史經驗，過去到了4月下旬，全球從台灣供應鏈開始，例如台灣晶圓廠、上游半導體廠等，要準備接7、8 月訂單，客戶要生產多少東西大概4、5月就要決定，所以可被視為開始對會下半年有一個比較清楚輪廓的關鍵觀察點。

安聯投信台股團隊表示，在此之前，市場還是處於作夢的空窗期，漲勢持續；但隨著現在已經來到3月中旬；換言之，時間愈靠近4月、市場波動會愈大；理由是基本面最壞就是上半年，很多股價也都已經多數反應，漲多就會有獲利了結賣壓。

安聯投信台股團隊表示，接下來，一方面，盤面輪動可能會比較快速；另一方面，之前有一些落後沒有漲的族群股票，最近就陸續開始補漲，如貨櫃、航運，再搭配殖利率題材；故展望後市，台股盤勢就會輪動比較快速，波動性也會相對較大。

就題材面，其中在電子股部分，安聯投信台股團隊表示，現階段市場對於下半年或7、8月的預期拉得比較高；以目前產業等相關訊息或跡象來看，下半年復甦應該是較為溫和，因此推估可能屆時7月對於下半年整個獲利、復甦預期會有重新修正。

策略上，安聯投信台股團隊表示，屆時企業獲利預期有出現重新修正的時候，如果股價有拉回時，我們建議還是站在買方。理由是假如2024年沒有太大經濟事件，以產業面、經過一年半、兩年的修正，其實明年轉為正成長的趨勢是沒有改變的。所以預期重設所造成的股價波動或拉回，建議仍可站在買方。

以整個非科技股的部分，安聯投信台股團隊表示，今年包括一些抗景氣循環、或是政策作多、趨勢型如綠能、儲能或生技製藥，後市有望陸續受到部分市場資金的青睞，在某些時間點仍有望成為盤面主流。