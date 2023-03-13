歐元區經濟展現韌性 歐股展望轉趨樂觀

根據Refinitiv資料，目前有238家道瓊歐洲600企業公布第四季獲利，59.2%優於預期，有269家企業公布第四季營收，65.4%優於預期，下周將有16家企業公布財報。接受Refinitiv的分析師們預估第四季整體企業獲利成長17.1%，以金融股獲利成長57%最高，其次為能源、工業，預估獲利成長44.6%、26.8%，原物料、公用事業、房地產將分別負成長49.8%、29.4%、13.7%；預估第四季整體企業營收成長8.3%中，以能源、非循環性消費品類股成長27.5%、24.6%領先。

富蘭克林證券投顧表示，自2022年底以來，更具彈性的經濟表現、天然氣價格大幅下跌、中國大陸提前重新開放帶來了利基，高盛已不再預期歐元區將陷入衰退，而縱觀歐洲各國，德國和義大利(更依賴能源密集型工業活動)的經濟仍將弱於法國和西班牙(能源來源更多樣化，服務業密集度相對較高)。

在通膨方面，高盛認為歐元區通膨已經越過高峰，歐元區整體通膨可望將在2023年降至3.8%，預計歐洲央行(ECB)將在3月、5月升息2碼各升息1碼，6月再升息1碼至終點利率的3.75%，此外，歐洲央行還將在1Q23末開始量化緊縮(QT)，預計2023年3-6月每月將縮表150億歐元，若隨後又於6月完全停止再投資，則預計2023全年歐洲央行將縮減近1,800億歐元的資產。

在英國，鑒於持續的高通膨、抵押貸款利率上升、勞動供給結構性逆風，高盛預計2023年英國GDP將萎縮0.7%，與此同時，儘管英國的核心通膨也已經越過高峰，但1H23英國通膨壓力仍將存在黏性，英國央行(ECB)將持續升息，分別於3月、5月各升息1碼、1碼，使終點利率達到4.5%。

在暖冬的影響下，歐洲天然氣價格下跌是一個重大的正面因素，而中國經濟重啟也提供了額外的支撐，此外， 2023年來每周流入歐股的資金逐漸增加，預計在歐洲經濟回溫下，資金可望持續流入歐股，高盛將英國股市未來3個月、6個月、12個月目標價分別上調至8,000、8,100、8,200點，未來12個月潛在總報酬率為7.7%，而道瓊歐洲600指數未來3個月、6個月、12個月目標價分別上調至465、470、475點，未來12個月潛在總報酬率為6.2%。

在題材上歐股也有部分亮點，首先，歐洲能源股的自由現金流量(FCF)收益率在各大類股中最高，加上中國重新開放、大宗商品稀缺，能源、原物料類股可望受惠，其次，歐洲央行升息將有助改善銀行股財報表現，摩根士丹利便以評價低廉、獲利具彈性為由調升歐洲銀行股評等至「增持」，此外，隨俄烏戰爭刺激歐洲擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多。