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3/13【早晨財經速解讀】失業率回升 矽谷銀行SVB破產 3月升息兩碼預期消失?2008金融海嘯重演?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國矽谷銀行（SVB）爆雷拖累全球金融股重挫，美英當局正與時間賽跑以抑制相關衝擊。美國聯準會Fed）13日將緊急召開理事會的閉門會議，並考慮設立一檔基金，協助擔保其他可能陷入困境銀行的存款。英國將讓矽谷銀行的英國子公司進入破產程序，並將注資當地新創公司。

路透報導，Fed聲明表示，將在美東時間13日上午11時30分（台北時間13日晚間11時30分）根據快速程序，召開理事會的閉門會議，評估並決定聯邦準備銀行收取的預付利率和貼現率。Fed未提供進一步的細節，但可能是因為上周矽谷銀行倒閉，而啟動快速程序。

矽谷銀行被聯邦存款保險公司（FDIC）接管後，加州科技公司和投資人都擔心自己在矽谷銀行的存款額，超過FDIC的25萬美元擔保上限，成為拿不回來的未擔保存款，導致缺乏現金。

彭博資訊報導，FDIC希望在13日先歸還一些無擔保存款，並正與Fed討論設立基金，讓金融監理機關能對其他可能陷入困境的銀行，提供存款支持，以安撫存款戶。

英國財政部也正與央行討論如何降低動盪，央行將讓矽谷銀行的英國子公司進入破產程序，要求停止支付或接受存款，如此一來，英國金融服務補償計畫將為合格存款提供上線8.5萬英鎊的存款擔保，聯名帳戶的擔保上限為17萬英鎊。

英國金融時報報導，財相杭特在和首相蘇納克、央行總裁貝利開會後，最快13日將提出一項計畫，提供現金命脈給科技公司，協助矽谷銀行英國子公司的客戶滿足短期營運與現金流所需。

杭特已排除紓困矽谷銀行英國子公司，主要聚焦於存錢在該銀行的許多科技公司現金流。約210位新創公司創辦人與領袖11日聯盟呼籲杭特介入，警告這是「英國新創公司的危機時刻」。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國矽谷銀行 英國 Fed 聯準會

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