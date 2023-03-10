台股下跌244.46點 三大法人賣超298.65億元

台股今（10）日開低走低，權值股壓盤，各類股齊挫，觀光股、生技股跌幅超過3%，金融股、電子股跌幅逾1%，指數一度大跌281.95點，終場收在15,526.2點，下跌244.46點，成交量2,889.78億元；三大法人賣超298.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超215.68億元，投信買超18.32億元，自營商賣超（合計）101.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.65億元，自營商（避險）賣超64.64億元。

台股今日以15,729.29點開出，一度下滑至15,488.71點，台積電（2330）收在513元，下跌9元，跌幅1.72%，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）等全收黑，貨櫃股相對強勢，陽明（2609）、長榮（2603）收紅，但先前盤面上的強勢股則是下跌，在各類股齊挫下，指數收在15,526.2點，跌幅1.55%，本周指數下跌82.22點，周跌幅0.53%。