ABC篩金雞！新光標普電動車ETF(00925) 3/20開募

聚焦電動車「新創趨勢」的產業型ETF再添新兵，由新光投信發行的「新光標普電動車ETF(00925)」，3月6日獲得金管會核准募集，預定3月20日展開募集。該ETF主要追蹤指數為美國標普道瓊指數公司的「標普Kensho電動車市值加權指數」(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)，透過AI輔助選股機制，從電動車產業供應鏈中，捕捉產業最新發展趨勢，找到領先股價表現的潛力企業。

在低碳科技時代，電動車成為未來移動經濟的智慧載體，而新光標普電動車ETF(00925)是國內少數透過AI輔助選股的全球電動車ETF。新光標普電動車ETF(00925)經理人劉恆誌表示，此ETF在設計成分股篩選機制時強調ABC三大特色：

● A是指AI （人工智慧），先透過電動車產業專家遴選主題關鍵字，並運用AI領域的自然語言處理技術，深度搜尋相關企業財報與趨勢走向，搶先找到產業領先者。

● B是Business model（營運模式），將各電動車企業的營運模式分類，劃分為「核心與非核心」，精準掌握核心趨勢企業。

● C則是Chain（鏈），強調此ETF投資範圍涵蓋完整的電動車產業鏈佈局，集中在全球電動車品牌（佔比接近5成）、半導體和其設備（約18%）、機械（約14%）、零組件（約13%）和電子設備（共5.88%，例如充電樁等）為主，打造出純度更高的電動車指數。

劉恆誌強調，新光標普電動車ETF(00925)無成分股數量限制，每半年調整成分股設計，讓投資人即時掌握全球電動車優秀品牌及新創車廠成長潛力，並即時捕捉潛力股入市良機，讓小額投資人也能輕鬆上手。

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