權值股壓盤 台股重挫244點收15,526點 台積電下跌9元

昨日美股出現跳跌壓力，美股重挫影響台股今（10）日開低走低，下跌244.46點至15526.2點、跌幅1.55％。權值股今日壓盤，台積電（2330）下跌9元至513元、跌幅1.72%，鴻海跌幅0.49%，聯發科跌幅1.43%。此外，金融股也受到Silvergate倒閉與黑石違約事件影響，金融股指數下跌22.55點。分析師表示，下周需注意台指期結算影響，積極面來看仍可布局ChatGPT概念股，保守面可趁機布局金融股。

豐彥財經執行長謝晨彥認為，投資人可以觀望非農就業數據對美股表現的影響，若美股狀態沒有太差，星期一反而可考慮布局金融股，因為台灣的金融股與Silvergate倒閉事件相關性不高，而黑石違約事件投資比例也不算多，反而可以利用這個時間點，計算殖利率，若有殖利率保護，會是不錯的選擇。

謝晨彥說，以技術層面來看，若下周一周二量縮，有買盤進來形成下影線，下周三台指期若無壓低結算，代表外資覺得事件對台股影響不大。若是以積極面角度來看，ChatGPT 帶來的伺服器、高速運算等產業後面的發展還是會如火如荼，如果投資人想要布局這個議題，但又不想太衝的話，可以考慮華碩與祥碩。

今日上漲的破千元高價股有：信驊、旭隼、祥碩。

今日成交量大的上漲股為：陽明、飛宏、長榮、環科、精剛；今日成交量大卻走跌者包括：華航、長榮航、群創、威盛、新光金、凌群、華邦電、華新、友達、元太。

今日成交金額大且走高者包括：陽明、長榮、飛宏、力智、祥碩；今日成交金額大卻走勢疲軟者：台積電、元太、威盛、創意、世芯-KY、聯發科、凌群、南電、愛普*、美時。

今日仍然逆勢上漲至漲停的個股有：三商電、建碁、統懋、力銘、擎邦、康控-KY、邑錡一、明輝-DR、沛亨。