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兩原因衝擊 元太法說會後遭摜殺到跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元太（8069）去年獲利、毛利率、每股純益都創新高，但在法說會後股價卻是重挫，今（10）日一開盤就以跌停180元開出，下跌19.5元，盤中雖有打開，可惜仍是不敵賣壓，再遭摜殺至跌停，跌停及市價排隊賣單超過3,500張，市場推測股價重挫原因，除遭外資調降目標價之外，預估今年營運成長增幅將不如去年也衝擊股價表現。

元太去年全年合併營收300.6億元，年增52.9%，創11年新高；毛利率53.99%，年增10.29個百分點；稅後純益99.1億元，年增92.4%，每股純益8.69元；董事長李政昊在線上法說會上表示，現階段電子貨架標籤（ESL）需求仍旺，但電子書閱讀品等消費性產品恐面臨衰退，在新產能開出下，今年力求成長，但增幅將不如去年。

另外，針對毛利率及價格策略，李政昊強調，將延續先前的讓利策略，新產品也會降價鼓勵客戶共同推廣；他表示，將採取新產品降價措施，鼓勵客戶共同推廣新產品，例如推出四色的電子紙產品，定價將比原有的三色便宜，之後推出的全彩電子紙，訂價策略也會低於四色電子紙。

亞系外資在元太法說前率先出具報告，首度將元太納入追蹤個股，給予減碼評等，目標價下看150元，主要是認為元太雖在電子紙市場占有率超過九成，但未來成長趨勢恐將放緩，且認為元太的投資價值已過高；另外，美系外資最新報告則是給予中立評等，目標價從200元下調至185元。

台股今日開低走低，盤中重挫逾200點，元太早盤跳空以跌停180元開出，一度打開拉至185.5元，但仍是不敵賣壓再度重挫至跌停，盤中跌停及市價賣單超過3,500張，股價跌落至各均線之下。

元太 跌停 電子紙

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