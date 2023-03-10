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依歷史經驗 升息前後非投資等級債表現佳

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

鮑爾7日出席聽證會再度放鷹，市場預測有可能3月底又再升息2碼，而利率市場提前反映，等待利率會議結果；富蘭克林華美投信建議，投資人應利用短線波動，把握長線機會，且根據過去歷史經驗，非投資等級債在升息期間前後，皆具表現空間，建議長期持有。

近期市場波動增加，受到3月7日鮑爾出席參議院聽證會，指出由於經濟數據強於預期，升息步調可能加速，終端利率的水準有可能比聯準會原先的預期高，引發公債殖利率上揚，公債價格下跌。

然而根據12月點陣圖來看，當時預期的終端利率落在5.00%~5.25%，而目前市場的預期已經來到5.50%~5.75%，先反映了偏向鷹派的可能性。在市場保守看待利率市場，提前反映潛在負面消息的狀況下，聯準會因為過於鷹派，而造成市場大幅恐慌的影響已經降低，接下來新的點陣圖將在3月23日利率決策會議公布。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，即便聯準會在短期加大升息強度，或者延長1至2個月的升息時間，在經歷四十年來最快速的升息之後，隨著升息對於經濟的滯後影響開始出現，一旦經濟數據不再過度強勁，聯準會仍有很高機率需要暫緩升息，避免滯後效應造成未來更大的衰退。

陳彥諦分析，升息循環的尾聲僅為延後，依舊看得到尾巴，反而短線恐慌情緒帶來的市場震盪，是長線走勢的更佳機會。

不僅如此，陳彥諦分析，過往升息結束後，非投資等級債在一年內除了表現強勁，走勢上也非常穩健，不論從哪個期間切入，歷史報酬幾乎都呈現緩步走升的趨勢，即便是碰到2000年的網路科技泡沫化，造成股災，全球非投資等級債券(舊稱高收益債)也能夠扛住市場波動。

陳彥諦認為，一旦反映聯準會對市場的干預結束後，環境有利於持續推升非投資等級債，表現穩定且波動不大。非投資等級債基本面強勁、特性適合未來環境，且價值面便宜，根據彭博資訊，截至3月7日止，美銀美林高收債指數的殖利率為8.62%，具有極佳機會。

然而，富蘭克林華美投信強調，今年雖然是本波升息的最後一哩路，但市場難免有些許波動，建議投資人應該先架構好核心資產部位，不妨將固定收益債券和特別股收益產品納入核心部位，中長期持有，不僅可以分散股票波動度，也可以增加投資組合的收益率。

升息 聯準會

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