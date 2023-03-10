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陽明配20元現金股利 早盤成交量爆增居台股之冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
（本報系資料照片）
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陽明（2609）去年稅後純益1,806億元，年增9.2%，每股純益51.71元，創下新高，董事會通過每股配發現金股利20元，以昨天收盤價67元計算，殖利率高達29.85%，為台股罕見，今（10）日股價開低後翻紅，盤中漲幅1.64%，早盤成交量就超過8.5萬張，高居個股成交量冠軍。

陽明去年合併營收約3,759億元，年增12.6%；稅後純益1,806億元、年增9.2%；每股純益51.71元，包括全年營收、獲利、每股純益都創歷史新高，每股配發20元現金股利，市場同時關注長榮近期將公布的股利。

陽明配息低於預期，早盤以66.6元開出，下跌0.4元，盤中翻紅，股價一度拉升至68.5元，盤中漲幅1.64%，成交量則衝上個股之冠，開盤不到四十分鐘，成交量爆出8.55萬餘張；萬海（2615）也是開低走高，早盤以79元開出，一度拉升至80.9元，盤中漲幅0.12%。

市場高度關注長榮（2603）的股息，早盤以160元開出，下跌4.5元，盤中一度拉升至165元，上漲0.5元，但賣壓相對沈重，股價再翻黑，盤中跌幅0.91%。

股利 每股純益

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