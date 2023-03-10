有望接棒00878 2.0版市值型ETF募集參與最後一天

繼國泰永續高股息ETF(00878)的投資人數來到接近92萬人後，國泰投信看好在2023年市值型台股ETF有望接棒價值型ETF引領台股表現，因此繼00878後再次與全球指數公司龍頭MSCI攜手合作，推出全新重量級鉅作「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」，追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，IPO最低申購金額為新臺幣15,000元，3月10日為參與申購募集的最後一天。

國泰投信表示，美國聯準會(Fed)主席Powell 於參議院聽證會的開場致詞指出，1月經濟數據強於預期，如果未來 2 月就業、通膨數據未放緩，3 月不排除升息 2 碼、調高升息終點，Powell的鷹派發言讓7日晚間的美國四大指數挫低，但科技類股跌勢相對較輕。在連帶影響下，台股8日開低走高，終場僅小跌0.25%。主因現階段台股類股輪動健康，電子股在升息速度放緩下，對末段升息期的敏感度已降低，加上高殖利率股陸續公布配息資訊，在攻守有節之下多頭步步推進，目前台灣加權指數已有站穩年線之勢，短線偏多格局不變。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，截至3月3日，台灣加權指數今年以來漲幅為10.4%，位居亞洲各國第一名，展望台股後市，3月台股將陸續進入股東會召開密集期，上市櫃公司將相繼公布股息配發狀況，市場期待殖利率利多消息，台股有望迎接新一波多頭支撐力道，可逢低承接具基本面支撐的市值領袖級企業。

蘇鼎宇進一步分析，2022年歷經通膨與猛暴式升息，投資歷經沉悶的一年，近期台股電子重回多頭懷抱，傳產、金融族群也普遍走揚，許多產業正在創造新時代，也預示未來的成長可期。如近期AI人工智慧概念在ChatGPT聊天機器人掀起話題後受市場注目，相關受惠的資料中心和伺服器數量，需求將擴大，有望推升伺服器、散熱、GPU、機殼及ASIC等電子股需求。金融業部分，預期今年防疫保單的負面影響將顯著下降，同時資本市場反彈，將有利銀行、壽險業投資收益回升。此外，較具低碳轉型競爭力的傳產龍頭股，在國際規範趨嚴下，也有機會迎來轉單效應。整體而言，今年電傳金產業都有機會擺脫去年的陰霾、揚眉吐氣。

蘇鼎宇也表示，「國泰台灣領袖50 ETF(00922)」，追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」，經年度盈餘、MSCI低碳轉型分數（Low Carbon Transition Score）的篩選與調整，挑選出50檔台股領袖級企業做為投資標的，協助投資人在篩選標的時，同時考量到企業應對轉型浪潮的風險管理能力，其指數成分股過去5年每股盈餘(EPS)表現皆較台灣加權指數優異。

法人分析，由於上半年因Fed升息風險仍存，恐導致市場持續震盪，故建議投資人「穩步前行」，鎖定台股中具有大市值與前瞻性的領袖企業，其表現可望相對穩定。國泰台灣領袖50 ETF(00922)發行價為每股15元，亦即IPO最低申購金額為15,000元，基金規模在50億以下(含)，經理費率0.25%，若超過50億則為0.20%，在發行價與費用率上皆顯得親民，投資人可洽詢各大券商或銷售機構參與募集。