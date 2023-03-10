美股挫低台股早盤跌逾150點 台積電開盤下跌7元

台股今(10)日開盤下跌41.37點，開盤指數15,729.29點，早盤跌逾150點，最低來到15,601.12點；台積電（2330）開盤下跌7元，開盤價515元。

群益投顧說，新台幣周四(10日)續弱，今年由升轉貶，外資買超減弱，盤勢由本土資金主導，中小股挾題材突圍。指數收盤小破3日線，技術面尚未轉弱，但短多有降溫跡象。操作以盤面短多熱門股，沿短期均線變化操作，應避免過度追高。

周四美股四大指數收盤：道瓊指數下跌543.54點、跌幅1.66%，那斯達克指數下跌2.05%，標準500指數下跌1.85%，費半指數下跌2.01%。

第一金投顧表示，銀行股周四拖累美股表現，加密貨幣友善銀行Silvergate宣布逐步結束銀行業務並清算資產，Silvergate股價暴跌逾42%;為矽谷新創公司提供融資的SVB Financial則宣布已幾乎出售所有的備供出售金融資產,造成約18億美元的虧損，因此，需要額外增資，SVB Financial股價暴跌逾60%；美國證券交易委員會(SEC)對瑞士信貸2020及2019年現金流量表出具公開意見，瑞士信貸因此延後2022年年報的發布，瑞士信貸股價下跌逾4%。

美國截至3月4日當週初領失業救濟金人數為21.1萬人，高於市場預期的19.5萬人，也高於前一週的19.0萬人；截至2月25日當週續領失業救濟金人數為171.8萬人，高於市場預期的166.0萬人，也高於前一週的164.9萬人。初領及續領失業救濟金人數皆創去年12月以來最高，但整體請領失業救濟金人數依舊位於歷史低檔，美國聯準會貨幣政策暫無轉向的可能。

三大法人周四集中市場合計賣超125.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超126.2億元，投信買超12.3億元，自營商(自行買賣)買超6億元，自營商(避險)賣超17.5億元。

統一期貨說，外資周四減碼期貨多單340口，未平倉淨多單維持約1萬口，而投信則是逆勢買超現貨11億元，自營商則是賣超現貨12億元。由法人籌碼面來看，外資現貨部位再次大幅賣超，期現貨同步偏空操作，且偏空的幅度不小，顯示出外資有轉趨保守偏空的傾向，後續外資若持續偏空操作的話，指數恐向下回測月線支撐。

選擇權未平倉部分，3月份的買權與賣權最大未平倉分別位在16,000點及15,500點的位置，顯示出市場對後續走勢看法仍未見共識。

以目前走勢觀察，台指期拉回修正，跌破5日線但仍在月線之上，顯示出市場趨勢尚未轉空。短線仍需留意外資動態，並關注非農就業數據，倘若非農就業數據增幅遠超預期，將大幅提升聯準會升息兩碼概率，並不利台指期的後續表現。